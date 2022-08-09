https://ria.ru/20220809/zerno-1808195483.html

Раскрыты подробности продуктовой сделки

Раскрыты подробности продуктовой сделки - РИА Новости, 09.08.2022

Раскрыты подробности продуктовой сделки

К судам, идущим с продовольствием с Украины в рамках продуктовой сделки, нельзя приближаться военным ближе чем на 10 морских миль (18,5 километра), говорится в... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T01:56

2022-08-09T01:56

2022-08-09T01:56

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ООН, 9 авг — РИА Новости. К судам, идущим с продовольствием с Украины в рамках продуктовой сделки, нельзя приближаться военным ближе чем на 10 морских миль (18,5 километра), говорится в руководстве к исполнению сделки, которое есть в распоряжении РИА Новости."Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые суда или другие гражданские суда и портовые сооружения, задействованные в настоящей инициативе", — сказано в документе.В нем также отмечается, что "при движении судна по морскому гуманитарному коридору оно дополнительно защищено буферной зоной"."Размер буферной зоны составляет 10 морских миль (18,52 километра. — Прим. ред.) вокруг судна при движении по морскому гуманитарному коридору. Буферная зона перемещается вместе с судном", — говорится в руководстве.Предписано, что ни одно военное судно, самолет или БПЛА не будет приближаться ближе чем на 10 морских миль к торговому судну, идущему через морской гуманитарный коридор. Исключением является отрезок пути в территориальных водах Украины.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220808/prodovolstvie-1808189876.html

https://ria.ru/20220808/suda-1808076153.html

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в мире, украина, россия, оон, турция