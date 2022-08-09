21:49 09.08.2022 (обновлено: 23:55 09.08.2022)
СМИ: Зеленский собирается продать Украину Западу
Гуаньча: Зеленский решил распродать Украину ради собственного обогащения
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ожидающая Украину массовая приватизация обернется тотальной распродажей страны Западу, а всю прибыль поделят Владимир Зеленский и его команда, пишет китайский портал Гуаньча.
"Если Зеленский хочет найти покупателя, то ему остается только отправиться на Запад — пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия, и я надеюсь, что он найдёт этого покупателя до того, как страна рухнет", — говорится в материале, переведенном ИноТВ.
По мнению автора, передача государственного имущества в частные руки во время конфликта выглядит, как минимум, нецелесообразной. Но если рассматривать это шаг как попытку Зеленского заработать на безбедную пенсию, то все встает на свои места, отметил автор.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, согласно принятому Верховной радой закону, массовая приватизация в стране должна начаться 1 сентября. В свою очередь, экс-спикер украинского парламента, депутат Дмитрий Разумков отметил, что этот документ де-факто разрешает продажу крупных промышленных предприятий, а на фоне падения валютного курса "это фактически распродажа страны".
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