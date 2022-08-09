https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808453942.html

СМИ: Зеленский собирается продать Украину Западу

СМИ: Зеленский собирается продать Украину Западу - РИА Новости, 09.08.2022

СМИ: Зеленский собирается продать Украину Западу

Ожидающая Украину массовая приватизация обернется тотальной распродажей страны Западу, а всю прибыль поделят Владимир Зеленский и его команда, пишет китайский... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T21:49

2022-08-09T21:49

2022-08-09T23:55

украина

денис шмыгаль

дмитрий разумков

верховная рада украины

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ожидающая Украину массовая приватизация обернется тотальной распродажей страны Западу, а всю прибыль поделят Владимир Зеленский и его команда, пишет китайский портал Гуаньча."Если Зеленский хочет найти покупателя, то ему остается только отправиться на Запад — пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия, и я надеюсь, что он найдёт этого покупателя до того, как страна рухнет", — говорится в материале, переведенном ИноТВ.По мнению автора, передача государственного имущества в частные руки во время конфликта выглядит, как минимум, нецелесообразной. Но если рассматривать это шаг как попытку Зеленского заработать на безбедную пенсию, то все встает на свои места, отметил автор.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, согласно принятому Верховной радой закону, массовая приватизация в стране должна начаться 1 сентября. В свою очередь, экс-спикер украинского парламента, депутат Дмитрий Разумков отметил, что этот документ де-факто разрешает продажу крупных промышленных предприятий, а на фоне падения валютного курса "это фактически распродажа страны".Кроме того, как сообщила Служба внешней разведки России, имеющиеся разведданные подтверждают, что действующие украинские власти начали постепенно отдавать соседней Польше контроль над отраслями национальной экономики.

https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808370945.html

https://ria.ru/20220809/ukraina-1808317446.html

украина

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, денис шмыгаль, дмитрий разумков, верховная рада украины, в мире, владимир зеленский