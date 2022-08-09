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СМИ: Зеленский собирается продать Украину Западу - РИА Новости, 09.08.2022
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СМИ: Зеленский собирается продать Украину Западу
СМИ: Зеленский собирается продать Украину Западу - РИА Новости, 09.08.2022
СМИ: Зеленский собирается продать Украину Западу
Ожидающая Украину массовая приватизация обернется тотальной распродажей страны Западу, а всю прибыль поделят Владимир Зеленский и его команда, пишет китайский... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T21:49
2022-08-09T23:55
украина
денис шмыгаль
дмитрий разумков
верховная рада украины
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ожидающая Украину массовая приватизация обернется тотальной распродажей страны Западу, а всю прибыль поделят Владимир Зеленский и его команда, пишет китайский портал Гуаньча."Если Зеленский хочет найти покупателя, то ему остается только отправиться на Запад — пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия, и я надеюсь, что он найдёт этого покупателя до того, как страна рухнет", — говорится в материале, переведенном ИноТВ.По мнению автора, передача государственного имущества в частные руки во время конфликта выглядит, как минимум, нецелесообразной. Но если рассматривать это шаг как попытку Зеленского заработать на безбедную пенсию, то все встает на свои места, отметил автор.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, согласно принятому Верховной радой закону, массовая приватизация в стране должна начаться 1 сентября. В свою очередь, экс-спикер украинского парламента, депутат Дмитрий Разумков отметил, что этот документ де-факто разрешает продажу крупных промышленных предприятий, а на фоне падения валютного курса "это фактически распродажа страны".Кроме того, как сообщила Служба внешней разведки России, имеющиеся разведданные подтверждают, что действующие украинские власти начали постепенно отдавать соседней Польше контроль над отраслями национальной экономики.
https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808370945.html
https://ria.ru/20220809/ukraina-1808317446.html
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украина, денис шмыгаль, дмитрий разумков, верховная рада украины, в мире, владимир зеленский
21:49 09.08.2022 (обновлено: 23:55 09.08.2022)
 
СМИ: Зеленский собирается продать Украину Западу

Гуаньча: Зеленский решил распродать Украину ради собственного обогащения

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ожидающая Украину массовая приватизация обернется тотальной распродажей страны Западу, а всю прибыль поделят Владимир Зеленский и его команда, пишет китайский портал Гуаньча.
"Если Зеленский хочет найти покупателя, то ему остается только отправиться на Запад — пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия, и я надеюсь, что он найдёт этого покупателя до того, как страна рухнет", — говорится в материале, переведенном ИноТВ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 17:19
Зеленского сравнили с Гитлером после слов о россиянах
По мнению автора, передача государственного имущества в частные руки во время конфликта выглядит, как минимум, нецелесообразной. Но если рассматривать это шаг как попытку Зеленского заработать на безбедную пенсию, то все встает на свои места, отметил автор.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, согласно принятому Верховной радой закону, массовая приватизация в стране должна начаться 1 сентября. В свою очередь, экс-спикер украинского парламента, депутат Дмитрий Разумков отметил, что этот документ де-факто разрешает продажу крупных промышленных предприятий, а на фоне падения валютного курса "это фактически распродажа страны".
Кроме того, как сообщила Служба внешней разведки России, имеющиеся разведданные подтверждают, что действующие украинские власти начали постепенно отдавать соседней Польше контроль над отраслями национальной экономики.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 14:32
Одно решение США по Украине взбесило американцев
 
УкраинаДенис ШмыгальДмитрий РазумковВерховная Рада УкраиныВ миреВладимир Зеленский
 
 
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