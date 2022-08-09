17:19 09.08.2022 (обновлено: 17:52 09.08.2022)
Зеленского сравнили с Гитлером после слов о россиянах
Пользователи Twitter сравнили Зеленского с Гитлером после требования изолировать россиян
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали предложение Владимира Зеленского изолировать всех россиян, а также сравнили его с Адольфом Гитлером.
Зеленский в интервью The Washington Post потребовал от стран Запада на год закрыть для россиян свои границы. По его словам, ответственность за начало спецоперации лежит на всех гражданах России, поэтому их следует изолировать от всего мира до тех пор, пока они "не сменят свою философию".
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"Он звучит как Гитлер в его последние дни", — написал один из комментаторов.
"Зеленский призывает нарушить одно из фундаментальных прав человека. Если коллективное наказание, по его мнению, этично, то пусть он объявит об этом с трибуны Генассамблеи ООН", — добавил другой.
"Такие заявления опасны, они превращают дискриминацию в норму", — отметили пользователи.
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"Это уже организованный расизм", — согласились с предыдущим высказыванием.
"Вот опять украинский диктатор что-то приказал Западу", — возмутились в Сети.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявление Зеленского, отметил, что последний раз идеи призвать к ответственности целый народ пытался реализовать Адольф Гитлер. По мнению Медведева, это снимает все вопросы о природе украинской власти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что иррациональность в мышлении Зеленского зашкаливает, а любые попытки изолировать россиян или Россию — это процесс, который не имеет перспектив.
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