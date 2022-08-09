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В Кремле прокомментировали призыв Зеленского не пускать россиян на Запад - РИА Новости, 09.08.2022
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В Кремле прокомментировали призыв Зеленского не пускать россиян на Запад
В Кремле прокомментировали призыв Зеленского не пускать россиян на Запад - РИА Новости, 09.08.2022
В Кремле прокомментировали призыв Зеленского не пускать россиян на Запад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского, призвавшего закрыть россиянам въезд на Запад. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:29
2022-08-09T13:19
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского, призвавшего закрыть россиянам въезд на Запад.По его словам, это заявление говорит само за себя."Скорее всего, иррациональность в мышлении в данном случае зашкаливает. К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян или Россию — это процесс, который не имеет перспектив. Душок у таких инициатив не очень хороший, если не сказать большего", — сказал пресс-секретарь.Он отметил, что подобные заявления звучат из стран, которые Россия признала недружественными.Тем не менее он выразил надежду, что со временем здравый смысл как-то проявит себя и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся.О том, что страны Запада должны на год закрыть для россиян свои границы, президент Украины говорил в интервью The Washington Post. По его словам, ответственность за начало спецоперации лежит на всех гражданах России, поэтому их следует изолировать от всего мира до тех пор, пока они "не сменят свою философию". Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя это заявление, отметил, что последний раз идеи призвать к ответственности целый народ пытался реализовать Адольф Гитлер. По мнению Медведева, это снимает все вопросы о природе украинской власти.
https://radiosputnik.ria.ru/20220809/zelenskiy-1808235919.html
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россия
12:29 09.08.2022 (обновлено: 13:19 09.08.2022)
 
В Кремле прокомментировали призыв Зеленского не пускать россиян на Запад

Песков: иррациональность в мышлении Зеленского зашкаливает

© AFP 2022 / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского, призвавшего закрыть россиянам въезд на Запад.
По его словам, это заявление говорит само за себя.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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"С катушек слетел". Американцы о призыве Зеленского закрыть россиянам въезд
"Скорее всего, иррациональность в мышлении в данном случае зашкаливает. К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян или Россию — это процесс, который не имеет перспектив. Душок у таких инициатив не очень хороший, если не сказать большего", — сказал пресс-секретарь.
Он отметил, что подобные заявления звучат из стран, которые Россия признала недружественными.
"В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран", — добавил Песков.
Тем не менее он выразил надежду, что со временем здравый смысл как-то проявит себя и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся.
О том, что страны Запада должны на год закрыть для россиян свои границы, президент Украины говорил в интервью The Washington Post. По его словам, ответственность за начало спецоперации лежит на всех гражданах России, поэтому их следует изолировать от всего мира до тех пор, пока они "не сменят свою философию".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя это заявление, отметил, что последний раз идеи призвать к ответственности целый народ пытался реализовать Адольф Гитлер. По мнению Медведева, это снимает все вопросы о природе украинской власти.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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Медведев сравнил слова Зеленского с идеями Гитлера
 
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