https://ria.ru/20220809/zavod-1808326448.html
В России появится первый завод по производству щелочных батареек
В России появится первый завод по производству щелочных батареек - РИА Новости, 09.08.2022
В России появится первый завод по производству щелочных батареек
Первый завод по производству щелочных батареек в России появится в Крымском районе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:47
2022-08-09T14:47
2022-08-09T14:47
экономика
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 9 авг – РИА Новости. Первый завод по производству щелочных батареек в России появится в Крымском районе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.Губернатор региона отметил, что обсудил реализацию этого проекта с инвесторами, работавшими в регионе уже более 30 лет."Сегодня, когда иностранные компании уходят с российского рынка, есть прекрасная возможность занять свободные ниши. Например, раньше компания выступала посредником при продаже элементов питания. Теперь они решили производить их самостоятельно. На заводе смогут выпускать 340 миллионов батареек в год. Запуская такое производство в регионе, мы сработаем на опережение и не допустим дефицита товаров", - говорится в сообщении.Кондратьев указал на возможность оказания максимальной поддержки таким инвесторам. Так предприятие сможет рассчитывать на льготные займы по ставке 0,1% годовых и компенсацию 30% затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию производств импортозамещающей продукции.Ранее сообщалось, что объем инвестиций в агропромышленный комплекс на Кубани составил 9,5 миллиарда рублей в первом полугодии 2022 года, что почти на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
https://ria.ru/20220808/znaki-1808184696.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, краснодарский край
В России появится первый завод по производству щелочных батареек
Губернатор Кондратьев: первый в стране завод по производству батареек появится на Кубани
КРАСНОДАР, 9 авг – РИА Новости.
Первый завод по производству щелочных батареек в России появится в Крымском районе, сообщил
губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
Губернатор региона отметил, что обсудил реализацию этого проекта с инвесторами, работавшими в регионе уже более 30 лет.
"Сегодня, когда иностранные компании уходят с российского рынка, есть прекрасная возможность занять свободные ниши. Например, раньше компания выступала посредником при продаже элементов питания. Теперь они решили производить их самостоятельно. На заводе смогут выпускать 340 миллионов батареек в год. Запуская такое производство в регионе, мы сработаем на опережение и не допустим дефицита товаров", - говорится в сообщении.
Кондратьев указал на возможность оказания максимальной поддержки таким инвесторам. Так предприятие сможет рассчитывать на льготные займы по ставке 0,1% годовых и компенсацию 30% затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию производств импортозамещающей продукции.
Ранее сообщалось, что объем инвестиций в агропромышленный комплекс на Кубани составил 9,5 миллиарда рублей в первом полугодии 2022 года, что почти на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.