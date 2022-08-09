https://ria.ru/20220809/zavod-1808326448.html

В России появится первый завод по производству щелочных батареек

В России появится первый завод по производству щелочных батареек - РИА Новости, 09.08.2022

В России появится первый завод по производству щелочных батареек

Первый завод по производству щелочных батареек в России появится в Крымском районе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:47

2022-08-09T14:47

2022-08-09T14:47

экономика

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98931/25/989312536_0:42:2400:1392_1920x0_80_0_0_545f2add3239a64c1c7a2791211c0c69.jpg

КРАСНОДАР, 9 авг – РИА Новости. Первый завод по производству щелочных батареек в России появится в Крымском районе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.Губернатор региона отметил, что обсудил реализацию этого проекта с инвесторами, работавшими в регионе уже более 30 лет."Сегодня, когда иностранные компании уходят с российского рынка, есть прекрасная возможность занять свободные ниши. Например, раньше компания выступала посредником при продаже элементов питания. Теперь они решили производить их самостоятельно. На заводе смогут выпускать 340 миллионов батареек в год. Запуская такое производство в регионе, мы сработаем на опережение и не допустим дефицита товаров", - говорится в сообщении.Кондратьев указал на возможность оказания максимальной поддержки таким инвесторам. Так предприятие сможет рассчитывать на льготные займы по ставке 0,1% годовых и компенсацию 30% затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию производств импортозамещающей продукции.Ранее сообщалось, что объем инвестиций в агропромышленный комплекс на Кубани составил 9,5 миллиарда рублей в первом полугодии 2022 года, что почти на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20220808/znaki-1808184696.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, краснодарский край