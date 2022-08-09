https://ria.ru/20220809/zarplaty-1808313327.html
В Польше рост зарплат не успевает за инфляцией
В Польше рост зарплат не успевает за инфляцией - РИА Новости, 09.08.2022
В Польше рост зарплат не успевает за инфляцией
Рост заработных плат в Польше не успевает за инфляцией, сообщает Главное статистическое управление республики. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:17
2022-08-09T14:17
2022-08-09T14:17
экономика
польша
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ВАРШАВА, 9 авг – РИА Новости. Рост заработных плат в Польше не успевает за инфляцией, сообщает Главное статистическое управление республики."Средняя месячная зарплата во втором квартале 2022 года составила 6156,25 злотых (около 1342,7 доллара по текущему курсу)", - говорится в сообщении.Это означает рост в годовом исчислении на 11,8%. Однако это также означает, что заработная плата растет медленнее, чем цены.По данным официальной статистики, потребительские цены во втором квартале 2022 года были выше в среднем на 13,9% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.Ситуация, когда рост инфляции опережает рост зарплат, в Польше возникла впервые за последние 10 лет.
https://ria.ru/20220808/inflyatsiya-1808037414.html
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экономика, польша
В Польше рост зарплат не успевает за инфляцией
Статистическое бюро Польши: рост зарплат не успевает за инфляцией впервые за десять лет
ВАРШАВА, 9 авг – РИА Новости.
Рост заработных плат в Польше не успевает за инфляцией, сообщает
Главное статистическое управление республики.
"Средняя месячная зарплата во втором квартале 2022 года составила 6156,25 злотых (около 1342,7 доллара по текущему курсу)", - говорится в сообщении.
Это означает рост в годовом исчислении на 11,8%. Однако это также означает, что заработная плата растет медленнее, чем цены.
По данным официальной статистики, потребительские цены во втором квартале 2022 года были выше в среднем на 13,9% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.
Ситуация, когда рост инфляции опережает рост зарплат, в Польше
возникла впервые за последние 10 лет.