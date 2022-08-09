Рейтинг@Mail.ru
В Польше рост зарплат не успевает за инфляцией - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/zarplaty-1808313327.html
В Польше рост зарплат не успевает за инфляцией
В Польше рост зарплат не успевает за инфляцией - РИА Новости, 09.08.2022
В Польше рост зарплат не успевает за инфляцией
Рост заработных плат в Польше не успевает за инфляцией, сообщает Главное статистическое управление республики. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:17
2022-08-09T14:17
экономика
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713023_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f76f2c0fb6d0bc623499de9671b4f13c.jpg
ВАРШАВА, 9 авг – РИА Новости. Рост заработных плат в Польше не успевает за инфляцией, сообщает Главное статистическое управление республики."Средняя месячная зарплата во втором квартале 2022 года составила 6156,25 злотых (около 1342,7 доллара по текущему курсу)", - говорится в сообщении.Это означает рост в годовом исчислении на 11,8%. Однако это также означает, что заработная плата растет медленнее, чем цены.По данным официальной статистики, потребительские цены во втором квартале 2022 года были выше в среднем на 13,9% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.Ситуация, когда рост инфляции опережает рост зарплат, в Польше возникла впервые за последние 10 лет.
https://ria.ru/20220808/inflyatsiya-1808037414.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713023_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_fe8c55dd7d8b3893151f86bcedae4f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, польша
14:17 09.08.2022
 
В Польше рост зарплат не успевает за инфляцией

Статистическое бюро Польши: рост зарплат не успевает за инфляцией впервые за десять лет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов Польши в Варшаве
Здание министерства финансов Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание министерства финансов Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 авг – РИА Новости. Рост заработных плат в Польше не успевает за инфляцией, сообщает Главное статистическое управление республики.
"Средняя месячная зарплата во втором квартале 2022 года составила 6156,25 злотых (около 1342,7 доллара по текущему курсу)", - говорится в сообщении.
Это означает рост в годовом исчислении на 11,8%. Однако это также означает, что заработная плата растет медленнее, чем цены.
По данным официальной статистики, потребительские цены во втором квартале 2022 года были выше в среднем на 13,9% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.
Ситуация, когда рост инфляции опережает рост зарплат, в Польше возникла впервые за последние 10 лет.
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 13:47
Годовая инфляция в Литве достигла рекордных показателей
 
ЭкономикаПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала