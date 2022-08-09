МИД Белоруссии призвал Запад прекратить вмешиваться в дела страны
МИД Белоруссии призвал Запад прекратить открытую поддержку и финансирование оппозиции
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Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Официальный Минск выступает против вмешательства Запада во внутренние дела Белоруссии в форме открытой поддержки и финансирования оппозиции, заявил МИД республики.
"Выступаем категорически против вмешательства Запада во внутренние дела суверенной Беларуси в форме открытой поддержки и финансирования оппонентов законной власти. Потворство экстремистам из числа белорусской оппозиции уже привело к тому, что с их стороны все чаще звучат абсолютно безумные призывы к силовому свержению власти", - говорится в заявлении МИД в связи с реакцией Евросоюза и США на вторую годовщину президентских выборов в Белоруссии.
МИД Белоруссии призвал ЕС и другие западные страны "прекратить безответственную и тупиковую антибелорусскую политику, отказаться от давления и санкций, вернуться к предметному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству".
"Европейский союз и отдельные западные страны в контексте очередной годовщины президентских выборов в Республике Беларусь вновь позволили себе ряд оскорбительных и голословных обвинений в адрес суверенного и независимого белорусского государства. Уж точно не Брюсселю или Вашингтону определять степень легитимности руководства Республики Беларусь. Это исключительная прерогатива белорусского народа, который два года тому назад однозначно высказался в поддержку действующего лидера и проводимого им курса на сохранение мира и стабильности, поступательное экономическое развитие и повышение уровня благосостояния граждан", - подчеркивается в заявлении. Там отмечается, что, "прикрываясь громкими лозунгами об укреплении суверенитета и независимости Беларуси, защите прав человека, коллективный Запад де-факто делает все, чтобы экономически удушить белорусское государство, заставить нас отказаться от собственного пути развития".
"Нелегитимные экономические санкции западных стран в обход Совета Безопасности ООН, авиационное эмбарго прямо противоречат международному праву, грубо нарушают социально-экономические права граждан, не говоря уже о фундаментальных принципах рыночной экономики. При этом западные санкции в глобальном масштабе провоцируют мировой продовольственный кризис, больно бьют по населению самих стран-инициаторов данных ограничительных мер", - говорится в заявлении.
При этом в МИД заметили, что, "похоже, эти проблемы совершенно не волнуют западных политиков, которые в большей мере озабочены удовлетворением собственных непомерных геополитических амбиций, а не решением насущных проблем своих народов".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину. Страны ЕС отказывают белорусским правоохранителям в запросах о выдаче оппозиционеров.
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