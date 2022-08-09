https://ria.ru/20220809/zamok-1808445587.html
Венсенский замок во Франции пообещали открыть для россиян со среды
Венсенский замок во Франции пообещали открыть для россиян со среды - РИА Новости, 09.08.2022
Венсенский замок во Франции пообещали открыть для россиян со среды
Доступ граждан РФ в Венсенский замок во Франции, куда перестали пускать россиян, вновь откроют со среды, 10 августа, передает корреспондент РИА Новости со... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T20:57
2022-08-09T20:57
2022-08-09T20:59
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ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости, Анастасия Иванова. Доступ граждан РФ в Венсенский замок во Франции, куда перестали пускать россиян, вновь откроют со среды, 10 августа, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на слова военного на месте.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники написало, что гражданам России ограничили посещение Венсенского замка к юго-востоку от Парижа в связи со спецоперацией на Украине. По его данным, 28 июля двум россиянкам отказали во входе в замок из-за того, что они гражданки России. Позднее в Минобороны Франции заявили РИА Новости, что инцидент стал результатом неверного применения правила, принятого после начала спецоперации России на Украине в отношении военных объектов. В ведомстве объяснили, что это распоряжение нельзя применять одинаково как в отношении стратегических военных зданий, так и в отношении мест, открытых для публики, таких как музеи.Как убедился во вторник корреспондент РИА Новости в Париже, при предъявлении российского паспорта в Венсенский замок не пускают. Сотрудница, дежурившая на входе музея, сообщила, что "россиян сегодня в замок не пускают, но с завтрашнего дня они смогут его посетить". За подробной информацией она предложила обратиться к военному, который находился внутри здания.Военный, к которому сотрудник замка подвёл корреспондента РИА Новости, сказал, что сегодня россиянам попасть в замок еще нельзя. "Сегодня вы не сможете попасть в замок. Дело в том, что с начала военной операции России на Украине было дано указание не пускать россиян на территорию объектов, которые находятся в ведении министерства обороны Франции", - объяснил военный.По его словам, на Венсенский замок распространялся этот запрет, так как он относится не только к министерству культуры как музей, но и к министерству обороны Франции - как исторический военный объект.Венсенский замок, построенный в XIV—XVII веке на месте охотничьей резиденции в Венсенском лесу, является старинной резиденцией французских королей. С появлением Версаля, который стал новой резиденцией королей, он превратился в фарфоровую мануфактуру, а затем в тюрьму. В начале XIX века Наполеон Бонапарт сделал из замка стратегически важный военный объект и оснастил его артиллерией. В этом замке в 1917 году французы казнили Мату Хари по обвинению в шпионаже. Сейчас на территории Венсенского замка, расположенного в юго-восточном предместье Парижа, находятся несколько центров, занимающихся изучением истории и хранением архивов.
https://ria.ru/20220809/sanktsii-1808274322.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, минобороны франции, россия, санкции в отношении россии, франция, министерство обороны франции
20:57 09.08.2022 (обновлено: 20:59 09.08.2022)
Венсенский замок во Франции пообещали открыть для россиян со среды
Французский военный: Венсенский замок откроет двери для россиян со среды
ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости, Анастасия Иванова. Доступ граждан РФ в Венсенский замок во Франции, куда перестали пускать россиян, вновь откроют со среды, 10 августа, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на слова военного на месте.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники написало, что гражданам России ограничили посещение Венсенского замка к юго-востоку от Парижа в связи со спецоперацией на Украине. По его данным, 28 июля двум россиянкам отказали во входе в замок из-за того, что они гражданки России. Позднее в Минобороны Франции заявили РИА Новости, что инцидент стал результатом неверного применения правила, принятого после начала спецоперации России на Украине в отношении военных объектов. В ведомстве объяснили, что это распоряжение нельзя применять одинаково как в отношении стратегических военных зданий, так и в отношении мест, открытых для публики, таких как музеи.
Как убедился во вторник корреспондент РИА Новости в Париже, при предъявлении российского паспорта в Венсенский замок не пускают. Сотрудница, дежурившая на входе музея, сообщила, что "россиян сегодня в замок не пускают, но с завтрашнего дня они смогут его посетить". За подробной информацией она предложила обратиться к военному, который находился внутри здания.
Военный, к которому сотрудник замка подвёл корреспондента РИА Новости, сказал, что сегодня россиянам попасть в замок еще нельзя. "Сегодня вы не сможете попасть в замок. Дело в том, что с начала военной операции России
на Украине
было дано указание не пускать россиян на территорию объектов, которые находятся в ведении министерства обороны Франции
", - объяснил военный.
По его словам, на Венсенский замок распространялся этот запрет, так как он относится не только к министерству культуры как музей, но и к министерству обороны Франции - как исторический военный объект.
"Однако с завтрашнего дня это распоряжение решили отменить. Завтра уже с утра вы сможете посетить замок", - добавил французский военный.
Венсенский замок, построенный в XIV—XVII веке на месте охотничьей резиденции в Венсенском лесу, является старинной резиденцией французских королей. С появлением Версаля
, который стал новой резиденцией королей, он превратился в фарфоровую мануфактуру, а затем в тюрьму. В начале XIX века Наполеон Бонапарт
сделал из замка стратегически важный военный объект и оснастил его артиллерией. В этом замке в 1917 году французы казнили Мату Хари
по обвинению в шпионаже. Сейчас на территории Венсенского замка, расположенного в юго-восточном предместье Парижа
, находятся несколько центров, занимающихся изучением истории и хранением архивов.