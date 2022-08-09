https://ria.ru/20220809/zakony-1808198246.html

В Запорожской области начали применять законодательство России

В Запорожской области начали применять законодательство России - РИА Новости, 09.08.2022

В Запорожской области начали применять законодательство России

В Запорожской области начали применять законодательство Российской Федерации, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T03:05

2022-08-09T03:05

2022-08-09T03:09

в мире

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

запорожская область

херсонская область

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. В Запорожской области начали применять законодательство Российской Федерации, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.По его словам, к примеру, полиция региона уже руководствуется Уголовным и Административным кодексами Российской Федерации.Во время операции Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Регионы хотят войти в состав Российской Федерации. Ранее там сообщали о создании избирательных комиссий для голосования, причем в Запорожской области уже говорили о планах провести референдум в сентябре. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.

https://radiosputnik.ria.ru/20220808/zaporozhe-1808084068.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

херсонская область

россия

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