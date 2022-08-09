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В Запорожской области начали применять законодательство России - РИА Новости, 09.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/zakony-1808198246.html
В Запорожской области начали применять законодательство России
В Запорожской области начали применять законодательство России - РИА Новости, 09.08.2022
В Запорожской области начали применять законодательство России
В Запорожской области начали применять законодательство Российской Федерации, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T03:05
2022-08-09T03:09
в мире
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
херсонская область
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. В Запорожской области начали применять законодательство Российской Федерации, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.По его словам, к примеру, полиция региона уже руководствуется Уголовным и Административным кодексами Российской Федерации.Во время операции Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Регионы хотят войти в состав Российской Федерации. Ранее там сообщали о создании избирательных комиссий для голосования, причем в Запорожской области уже говорили о планах провести референдум в сентябре. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.
https://radiosputnik.ria.ru/20220808/zaporozhe-1808084068.html
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в мире, евгений балицкий, запорожская область, херсонская область , россия, владимир рогов
03:05 09.08.2022 (обновлено: 03:09 09.08.2022)
 
В Запорожской области начали применять законодательство России

Член ВГА Запорожской области Рогов: в регионе начали применять законодательство России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкПрохожие на площади Победы в Мелитополе
Прохожие на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. В Запорожской области начали применять законодательство Российской Федерации, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.

"Мы начали применять законодательство Российской Федерации в различных сферах", — отметил Рогов.

По его словам, к примеру, полиция региона уже руководствуется Уголовным и Административным кодексами Российской Федерации.
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Регионы хотят войти в состав Российской Федерации. Ранее там сообщали о создании избирательных комиссий для голосования, причем в Запорожской области уже говорили о планах провести референдум в сентябре. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвгений БалицкийЗапорожская областьХерсонская областьРоссияВладимир Рогов
 
 
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