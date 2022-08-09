https://ria.ru/20220809/zakony-1808198246.html
В Запорожской области начали применять законодательство России
В Запорожской области начали применять законодательство России - РИА Новости, 09.08.2022
В Запорожской области начали применять законодательство России
В Запорожской области начали применять законодательство Российской Федерации, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T03:05
2022-08-09T03:05
2022-08-09T03:09
в мире
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
херсонская область
россия
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808131568_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9183a394bdf63c7eea93d9f061182bc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. В Запорожской области начали применять законодательство Российской Федерации, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.По его словам, к примеру, полиция региона уже руководствуется Уголовным и Административным кодексами Российской Федерации.Во время операции Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Регионы хотят войти в состав Российской Федерации. Ранее там сообщали о создании избирательных комиссий для голосования, причем в Запорожской области уже говорили о планах провести референдум в сентябре. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.
https://radiosputnik.ria.ru/20220808/zaporozhe-1808084068.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808131568_0:115:2577:2048_1920x0_80_0_0_395f75b5f77e4cb93b6b7c03c4f21be8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евгений балицкий, запорожская область, херсонская область , россия, владимир рогов
03:05 09.08.2022 (обновлено: 03:09 09.08.2022)
В Запорожской области начали применять законодательство России
Член ВГА Запорожской области Рогов: в регионе начали применять законодательство России