https://ria.ru/20220809/vzryvy-1808402245.html
Источник назвал основную версию причины взрывов в Новофедоровке
Источник назвал основную версию причины взрывов в Новофедоровке - РИА Новости, 09.08.2022
Источник назвал основную версию причины взрывов в Новофедоровке
Нарушение правил пожарной безопасности рассматривают как основную причину ЧП на аэродроме Саки в Крыму, сообщил РИА Новости источник в российском военном... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T18:38
2022-08-09T18:38
2022-08-09T21:58
республика крым
происшествия
россия
саки (крым)
сергей аксенов (политик)
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
олег крючков
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Нарушение правил пожарной безопасности рассматривают как основную причину ЧП на аэродроме Саки в Крыму, сообщил РИА Новости источник в российском военном ведомстве."В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет", — уточнил собеседник агентства.Ранее во вторник в районе поселка Новофедоровка в Крыму прогремели взрывы. Как сообщило Министерство обороны, инцидент произошел из-за детонации авиационных боеприпасов, один человек погиб, еще девять, включая двоих детей, получили осколочные ранения. По данным регионального Минздрава, шестерых пострадавших после оказания необходимой помощи отправили домой. Седьмой продолжает находиться на стационарном лечении.По словам советника главы региона Олега Крючкова, из прилегающих к аэродрому домов эвакуировали 30 человек, их расселят в пансионатах и гостиницах.
https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808403111.html
республика крым
россия
саки (крым)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Столб дыма над Новофедоровкой: боеприпасы сдетонировали в Крыму
Столб дыма над Новофедоровкой: боеприпасы сдетонировали в Крыму
2022-08-09T18:38
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия, россия, саки (крым), сергей аксенов (политик), детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке, олег крючков
18:38 09.08.2022 (обновлено: 21:58 09.08.2022)
Источник назвал основную версию причины взрывов в Новофедоровке
Источник назвал нарушение правил безопасности единственной версией взрывов в Новофедоровке
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Нарушение правил пожарной безопасности рассматривают как основную причину ЧП на аэродроме Саки в Крыму, сообщил РИА Новости источник в российском военном ведомстве.
"В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет", — уточнил собеседник агентства.
Ранее во вторник в районе поселка Новофедоровка в Крыму прогремели взрывы. Как сообщило Министерство обороны, инцидент произошел из-за детонации авиационных боеприпасов, один человек погиб, еще девять, включая двоих детей, получили осколочные ранения. По данным регионального Минздрава, шестерых пострадавших после оказания необходимой помощи отправили домой. Седьмой продолжает находиться на стационарном лечении.
По словам советника главы региона Олега Крючкова
, из прилегающих к аэродрому домов эвакуировали 30 человек, их расселят в пансионатах и гостиницах.