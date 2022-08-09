18:20 09.08.2022 (обновлено: 18:54 09.08.2022)
Аксенов сообщил об одном погибшем при взрывах в Новофедоровке
Глава Крыма Аксенов сообщил об одном погибшем после детонации боеприпасов в Новофедоровке
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Один человек погиб после детонации боеприпасов на аэродроме Саки в районе Новофедоровки, еще пятеро пострадали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
"К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана", — написал он.
Как уточнил глава министерства здравоохранения республики Константин Скорупский, пять пострадавших, включая ребенка, доставили в Сакскую районную больницу, четверых отпустили домой сразу после оказания медицинской помощи.
"Пятый пострадавший находится в операционной, ему оказывается хирургическая помощь по поводу непроникающего ранения грудной клетки. Состояние средней степени тяжести, угрозы жизни на сегодня нет", — отметил он.
Ранее во вторник в районе Новофедоровки в Крыму прогремели взрывы. Как сообщили в министерстве обороны, ЧП произошло из-за детонации авиационных боеприпасов. Точную причину установит следственная комиссия. Сейчас принимаются меры по тушению пожара.
По словам советника главы региона Олега Крючкова, из прилегающих к аэродрому домов эвакуировали 30 человек, их расселят в пансионатах и гостиницах.
Вчера, 18:40Ситуация в Новофедоровке находится под контролем