https://ria.ru/20220809/vzryvy-1808393838.html

Аксенов сообщил об одном погибшем при взрывах в Новофедоровке

Аксенов сообщил об одном погибшем при взрывах в Новофедоровке - РИА Новости, 09.08.2022

Аксенов сообщил об одном погибшем при взрывах в Новофедоровке

Один человек погиб после детонации боеприпасов на аэродроме Саки в районе Новофедоровки, еще пятеро пострадали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T18:20

2022-08-09T18:20

2022-08-09T18:54

специальная военная операция на украине

республика крым

происшествия

сергей аксенов (политик)

олег крючков

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Один человек погиб после детонации боеприпасов на аэродроме Саки в районе Новофедоровки, еще пятеро пострадали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале."К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана", — написал он.Как уточнил глава министерства здравоохранения республики Константин Скорупский, пять пострадавших, включая ребенка, доставили в Сакскую районную больницу, четверых отпустили домой сразу после оказания медицинской помощи. Ранее во вторник в районе Новофедоровки в Крыму прогремели взрывы. Как сообщили в министерстве обороны, ЧП произошло из-за детонации авиационных боеприпасов. Точную причину установит следственная комиссия. Сейчас принимаются меры по тушению пожара. По словам советника главы региона Олега Крючкова, из прилегающих к аэродрому домов эвакуировали 30 человек, их расселят в пансионатах и гостиницах.

https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808403111.html

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Столб дыма над Новофедоровкой: боеприпасы сдетонировали в Крыму Столб дыма над Новофедоровкой: боеприпасы сдетонировали в Крыму 2022-08-09T18:20 true PT0M14S

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Кирилл Волков

республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), олег крючков, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке