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Аксенов сообщил об одном погибшем при взрывах в Новофедоровке - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/vzryvy-1808393838.html
Аксенов сообщил об одном погибшем при взрывах в Новофедоровке
Аксенов сообщил об одном погибшем при взрывах в Новофедоровке - РИА Новости, 09.08.2022
Аксенов сообщил об одном погибшем при взрывах в Новофедоровке
Один человек погиб после детонации боеприпасов на аэродроме Саки в районе Новофедоровки, еще пятеро пострадали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T18:20
2022-08-09T18:54
специальная военная операция на украине
республика крым
происшествия
сергей аксенов (политик)
олег крючков
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Один человек погиб после детонации боеприпасов на аэродроме Саки в районе Новофедоровки, еще пятеро пострадали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале."К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана", — написал он.Как уточнил глава министерства здравоохранения республики Константин Скорупский, пять пострадавших, включая ребенка, доставили в Сакскую районную больницу, четверых отпустили домой сразу после оказания медицинской помощи. Ранее во вторник в районе Новофедоровки в Крыму прогремели взрывы. Как сообщили в министерстве обороны, ЧП произошло из-за детонации авиационных боеприпасов. Точную причину установит следственная комиссия. Сейчас принимаются меры по тушению пожара. По словам советника главы региона Олега Крючкова, из прилегающих к аэродрому домов эвакуировали 30 человек, их расселят в пансионатах и гостиницах.
https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808403111.html
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Столб дыма над Новофедоровкой: боеприпасы сдетонировали в Крыму
Столб дыма над Новофедоровкой: боеприпасы сдетонировали в Крыму
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республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), олег крючков, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
18:20 09.08.2022 (обновлено: 18:54 09.08.2022)
 
Аксенов сообщил об одном погибшем при взрывах в Новофедоровке

Глава Крыма Аксенов сообщил об одном погибшем после детонации боеприпасов в Новофедоровке

© РИА Новости / Перейти в фотобанкДым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости
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Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Один человек погиб после детонации боеприпасов на аэродроме Саки в районе Новофедоровки, еще пятеро пострадали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
"К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана", — написал он.
Как уточнил глава министерства здравоохранения республики Константин Скорупский, пять пострадавших, включая ребенка, доставили в Сакскую районную больницу, четверых отпустили домой сразу после оказания медицинской помощи.
"Пятый пострадавший находится в операционной, ему оказывается хирургическая помощь по поводу непроникающего ранения грудной клетки. Состояние средней степени тяжести, угрозы жизни на сегодня нет", — отметил он.
Ранее во вторник в районе Новофедоровки в Крыму прогремели взрывы. Как сообщили в министерстве обороны, ЧП произошло из-за детонации авиационных боеприпасов. Точную причину установит следственная комиссия. Сейчас принимаются меры по тушению пожара.
По словам советника главы региона Олега Крючкова, из прилегающих к аэродрому домов эвакуировали 30 человек, их расселят в пансионатах и гостиницах.
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 18:40
Ситуация в Новофедоровке находится под контролем
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымПроисшествияСергей Аксенов (политик)Олег КрючковДетонация авиационных боеприпасов в Новофедоровке
 
 
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