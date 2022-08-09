https://ria.ru/20220809/vzryvy-1808365326.html

Аксенов прокомментировал ЧП в Новофедоровке

Аксенов прокомментировал ЧП в Новофедоровке - РИА Новости, 09.08.2022

Аксенов прокомментировал ЧП в Новофедоровке

Гражданские лица не пострадали от взрывов в крымской Новофедоровке, о числе пострадавших в целом пока говорить рано, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:01

2022-08-09T17:01

2022-08-09T18:37

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

сергей аксенов (политик)

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Гражданские лица не пострадали от взрывов в крымской Новофедоровке, о числе пострадавших в целом пока говорить рано, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он добавил, что в районе аэродрома Новофедоровки после взрывов введена 5-километровая зона оцепления, ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули, чтобы исключить ранения местных жителей."МЧС следит за возгораниями. Прямо за спиной военный аэродром. На месте работают бригады скорой помощи и санавиация, их достаточно", - заявил Аксенов.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее, что выехал в село Новофедоровка на западном побережье, где произошли несколько взрывов.

https://ria.ru/20220809/vzryvy-1808361771.html

республика крым

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Боеприпасы сдетонировали в районе Крыма. Кадры с места события и комментарий Аксенова Боеприпасы сдетонировали в районе Крыма. Кадры с места события и комментарий Аксенова 2022-08-09T17:01 true PT0M44S

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Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, сергей аксенов (политик), детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке