https://ria.ru/20220809/vzryvy-1808365326.html
Аксенов прокомментировал ЧП в Новофедоровке
Аксенов прокомментировал ЧП в Новофедоровке - РИА Новости, 09.08.2022
Аксенов прокомментировал ЧП в Новофедоровке
Гражданские лица не пострадали от взрывов в крымской Новофедоровке, о числе пострадавших в целом пока говорить рано, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:01
2022-08-09T17:01
2022-08-09T18:37
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
сергей аксенов (политик)
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Гражданские лица не пострадали от взрывов в крымской Новофедоровке, о числе пострадавших в целом пока говорить рано, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он добавил, что в районе аэродрома Новофедоровки после взрывов введена 5-километровая зона оцепления, ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули, чтобы исключить ранения местных жителей."МЧС следит за возгораниями. Прямо за спиной военный аэродром. На месте работают бригады скорой помощи и санавиация, их достаточно", - заявил Аксенов.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее, что выехал в село Новофедоровка на западном побережье, где произошли несколько взрывов.
https://ria.ru/20220809/vzryvy-1808361771.html
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Боеприпасы сдетонировали в районе Крыма. Кадры с места события и комментарий Аксенова
Боеприпасы сдетонировали в районе Крыма. Кадры с места события и комментарий Аксенова
2022-08-09T17:01
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PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, сергей аксенов (политик), детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
17:01 09.08.2022 (обновлено: 18:37 09.08.2022)
Аксенов прокомментировал ЧП в Новофедоровке
Глава Крыма Аксенов: район аэродрома Новофедоровки оцепили, чтобы не пострадали жители