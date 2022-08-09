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Пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке нет, заявил мэр Сак - РИА Новости, 09.08.2022
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Пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке нет, заявил мэр Сак
Пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке нет, заявил мэр Сак - РИА Новости, 09.08.2022
Пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке нет, заявил мэр Сак
Пострадавших в результате взрывов в крымской Новофедоровке нет, ситуация под контролем, заявил РИА Новости мэр города Саки Александр Овдиенко. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:49
2022-08-09T18:37
республика крым
происшествия
саки (крым)
россия
сергей аксенов (политик)
министерство обороны рф (минобороны рф)
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Пострадавших в результате взрывов в крымской Новофедоровке нет, ситуация под контролем, заявил РИА Новости мэр города Саки Александр Овдиенко."Пострадавших пока нет, ситуация под контролем", - сказал Овдиенко.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее, что выехал в село Новофедоровка на западном побережье, где произошли несколько взрывов.
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республика крым
саки (крым)
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республика крым, происшествия, саки (крым), россия, сергей аксенов (политик), министерство обороны рф (минобороны рф), детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
16:49 09.08.2022 (обновлено: 18:37 09.08.2022)
 
Пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке нет, заявил мэр Сак

Мэр Сак заявил об отсутствии пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке

© РИА Новости / Перейти в фотобанкДым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости
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Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Пострадавших в результате взрывов в крымской Новофедоровке нет, ситуация под контролем, заявил РИА Новости мэр города Саки Александр Овдиенко.
"Пострадавших пока нет, ситуация под контролем", - сказал Овдиенко.
По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее, что выехал в село Новофедоровка на западном побережье, где произошли несколько взрывов.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 16:35
В крымскую Новофедоровку выехала скорая помощь из Сакского района
 
Республика КрымПроисшествияСаки (Крым)РоссияСергей Аксенов (политик)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Детонация авиационных боеприпасов в Новофедоровке
 
 
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