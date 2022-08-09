https://ria.ru/20220809/vzryvy-1808362256.html

Пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке нет, заявил мэр Сак

Пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке нет, заявил мэр Сак - РИА Новости, 09.08.2022

Пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке нет, заявил мэр Сак

Пострадавших в результате взрывов в крымской Новофедоровке нет, ситуация под контролем, заявил РИА Новости мэр города Саки Александр Овдиенко. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:49

2022-08-09T16:49

2022-08-09T18:37

республика крым

происшествия

саки (крым)

россия

сергей аксенов (политик)

министерство обороны рф (минобороны рф)

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Пострадавших в результате взрывов в крымской Новофедоровке нет, ситуация под контролем, заявил РИА Новости мэр города Саки Александр Овдиенко."Пострадавших пока нет, ситуация под контролем", - сказал Овдиенко.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее, что выехал в село Новофедоровка на западном побережье, где произошли несколько взрывов.

https://ria.ru/20220809/krym-1808359170.html

республика крым

саки (крым)

россия

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Екатерина Зайцева

республика крым, происшествия, саки (крым), россия, сергей аксенов (политик), министерство обороны рф (минобороны рф), детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке