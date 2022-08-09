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В Крыму в районе Новофедоровки прогремели несколько взрывов

В Крыму в районе Новофедоровки прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 09.08.2022

В Крыму в районе Новофедоровки прогремели несколько взрывов

На западном побережье Крыма прогремели несколько взрывов, сообщил советник главы региона Олег Крючков. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:05

2022-08-09T16:05

2022-08-09T18:37

происшествия

республика крым

сергей аксенов (политик)

сакский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. На западном побережье Крыма прогремели несколько взрывов, сообщил советник главы региона Олег Крючков.На место выехал глава республики Сергей Аксенов.В районе Новофедоровки находится воинская часть и военный аэродром.Как сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе Сакского района, на место прибыли все службы."Медики там, МЧС там, все службы. На месте работают медики Сакского района и Новофедоровки", — добавили в ЕДДС.Фото и видео клубов дыма распространились в соцсетях. Отдыхающие также подтвердили РИА Новости факт ЧП."Первый взрыв был очень мощный. <…> В нашей столовой выбило рамы. Потом нас увели в подвал и оттуда мы слышали приглушенные хлопки", — рассказала агентству одна из очевидцев случившегося.По предварительным данным Ассоциации туроператоров России, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов никто не пострадал.

республика крым

сакский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), сакский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке