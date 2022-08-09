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В Крыму в районе Новофедоровки прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 09.08.2022
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В Крыму в районе Новофедоровки прогремели несколько взрывов
В Крыму в районе Новофедоровки прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 09.08.2022
В Крыму в районе Новофедоровки прогремели несколько взрывов
На западном побережье Крыма прогремели несколько взрывов, сообщил советник главы региона Олег Крючков. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:05
2022-08-09T18:37
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
сакский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. На западном побережье Крыма прогремели несколько взрывов, сообщил советник главы региона Олег Крючков.На место выехал глава республики Сергей Аксенов.В районе Новофедоровки находится воинская часть и военный аэродром.Как сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе Сакского района, на место прибыли все службы."Медики там, МЧС там, все службы. На месте работают медики Сакского района и Новофедоровки", — добавили в ЕДДС.Фото и видео клубов дыма распространились в соцсетях. Отдыхающие также подтвердили РИА Новости факт ЧП."Первый взрыв был очень мощный. &lt;…&gt; В нашей столовой выбило рамы. Потом нас увели в подвал и оттуда мы слышали приглушенные хлопки", — рассказала агентству одна из очевидцев случившегося.По предварительным данным Ассоциации туроператоров России, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов никто не пострадал.
республика крым
сакский район
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происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), сакский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
16:05 09.08.2022 (обновлено: 18:37 09.08.2022)
 
В Крыму в районе Новофедоровки прогремели несколько взрывов

Несколько взрывов прогремели в Крыму в районе Новофедоровки

© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Крыму
Сотрудники полиции в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Анна Садовникова
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Сотрудники полиции в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. На западном побережье Крыма прогремели несколько взрывов, сообщил советник главы региона Олег Крючков.
"Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии", — написал он в Telegram-канале.
На место выехал глава республики Сергей Аксенов.
В районе Новофедоровки находится воинская часть и военный аэродром.
Как сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе Сакского района, на место прибыли все службы.
"Медики там, МЧС там, все службы. На месте работают медики Сакского района и Новофедоровки", — добавили в ЕДДС.
Фото и видео клубов дыма распространились в соцсетях. Отдыхающие также подтвердили РИА Новости факт ЧП.
"Первый взрыв был очень мощный. <…> В нашей столовой выбило рамы. Потом нас увели в подвал и оттуда мы слышали приглушенные хлопки", — рассказала агентству одна из очевидцев случившегося.
По предварительным данным Ассоциации туроператоров России, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов никто не пострадал.
 
ПроисшествияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Сакский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Детонация авиационных боеприпасов в Новофедоровке
 
 
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