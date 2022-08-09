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В Крыму в районе Новофедоровки прогремели несколько взрывов
В Крыму в районе Новофедоровки прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 09.08.2022
В Крыму в районе Новофедоровки прогремели несколько взрывов
На западном побережье Крыма прогремели несколько взрывов, сообщил советник главы региона Олег Крючков. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:05
2022-08-09T16:05
2022-08-09T18:37
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
сакский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. На западном побережье Крыма прогремели несколько взрывов, сообщил советник главы региона Олег Крючков.На место выехал глава республики Сергей Аксенов.В районе Новофедоровки находится воинская часть и военный аэродром.Как сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе Сакского района, на место прибыли все службы."Медики там, МЧС там, все службы. На месте работают медики Сакского района и Новофедоровки", — добавили в ЕДДС.Фото и видео клубов дыма распространились в соцсетях. Отдыхающие также подтвердили РИА Новости факт ЧП."Первый взрыв был очень мощный. <…> В нашей столовой выбило рамы. Потом нас увели в подвал и оттуда мы слышали приглушенные хлопки", — рассказала агентству одна из очевидцев случившегося.По предварительным данным Ассоциации туроператоров России, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов никто не пострадал.
республика крым
сакский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), сакский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
16:05 09.08.2022 (обновлено: 18:37 09.08.2022)
В Крыму в районе Новофедоровки прогремели несколько взрывов
Несколько взрывов прогремели в Крыму в районе Новофедоровки