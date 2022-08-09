https://ria.ru/20220809/vyvoz-1808461041.html

Правительство разрешило "Зарубежнефти" вывоз неисправного оборудования

Правительство разрешило "Зарубежнефти" вывоз неисправного оборудования - РИА Новости, 09.08.2022

Правительство разрешило "Зарубежнефти" вывоз неисправного оборудования

Правительство РФ разрешило дочернему предприятию "Зарубежнефти", "Зарубежнефть-добыча Харьяга", вывоз в Великобританию некоторых позиций произведенного там... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T22:46

2022-08-09T22:46

2022-08-09T22:48

великобритания

россия

siemens

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Правительство РФ разрешило дочернему предприятию "Зарубежнефти", "Зарубежнефть-добыча Харьяга", вывоз в Великобританию некоторых позиций произведенного там оборудования, которое используется в работе газоперекачивающих агрегатов и сейчас находится в неисправном состоянии, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Разрешить обществу... "Зарубежнефть-добыча Харьяга" вывоз за пределы территории Российской Федерации товаров по перечню... Вывоз... товаров осуществляется автомобильным транспортом до 31 декабря 2022 года включительно. Страной назначения товаров является Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в документе.В частности, до 31 декабря 2022 года разрешен вывоз одного газогенератора RT461 и силовой турбины RT336."Бывшая в употреблении, находится в неисправном состоянии. Страна происхождения - Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии", - отмечается в документе.Оборудование использовалось в газотурбинной установке Siemens.Разрешения выданы согласно положениям постановления правительства от 9 марта 2022 года №311, в котором приведен перечень товаров, вывоз которых за пределы России запрещен до конца текущего года.

https://ria.ru/20220808/siemens-1807994733.html

https://ria.ru/20220805/ukraina-1807416654.html

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великобритания, россия, siemens