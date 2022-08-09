22:46 09.08.2022 (обновлено: 22:48 09.08.2022)
Правительство разрешило "Зарубежнефти" вывоз неисправного оборудования
Правительство разрешило "Зарубежнефти" вывоз неисправного оборудования для газоперекачки
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАО "Зарубежнефть" Предприятие ОАО "Зарубежнефть"
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАО "Зарубежнефть"
Предприятие ОАО "Зарубежнефть" . Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Правительство РФ разрешило дочернему предприятию "Зарубежнефти", "Зарубежнефть-добыча Харьяга", вывоз в Великобританию некоторых позиций произведенного там оборудования, которое используется в работе газоперекачивающих агрегатов и сейчас находится в неисправном состоянии, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Разрешить обществу... "Зарубежнефть-добыча Харьяга" вывоз за пределы территории Российской Федерации товаров по перечню... Вывоз... товаров осуществляется автомобильным транспортом до 31 декабря 2022 года включительно. Страной назначения товаров является Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в документе.
В частности, до 31 декабря 2022 года разрешен вывоз одного газогенератора RT461 и силовой турбины RT336.
"Бывшая в употреблении, находится в неисправном состоянии. Страна происхождения - Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии", - отмечается в документе.
Оборудование использовалось в газотурбинной установке Siemens.
Разрешения выданы согласно положениям постановления правительства от 9 марта 2022 года №311, в котором приведен перечень товаров, вывоз которых за пределы России запрещен до конца текущего года.