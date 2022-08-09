https://ria.ru/20220809/vstrecha-1808273118.html
Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области
Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области - РИА Новости, 09.08.2022
Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области Александром Соколовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:36
2022-08-09T12:36
2022-08-09T12:36
россия
политика
кировская область
александр соколов
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области Александром Соколовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В течение дня у президента запланирован ряд встреч. Открытой будет его беседа с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым. Президент продолжает методично работать с регионами. Традиционная тематика", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, кировская область, александр соколов, владимир путин, дмитрий песков
Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области
Президент Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области Александром Соколовым