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Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области - РИА Новости, 09.08.2022
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Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области
Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области - РИА Новости, 09.08.2022
Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области Александром Соколовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:36
2022-08-09T12:36
россия
политика
кировская область
александр соколов
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области Александром Соколовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В течение дня у президента запланирован ряд встреч. Открытой будет его беседа с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым. Президент продолжает методично работать с регионами. Традиционная тематика", - сказал он.
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россия, политика, кировская область, александр соколов, владимир путин, дмитрий песков
12:36 09.08.2022
 
Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области

Президент Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области Александром Соколовым

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области Александром Соколовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В течение дня у президента запланирован ряд встреч. Открытой будет его беседа с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым. Президент продолжает методично работать с регионами. Традиционная тематика", - сказал он.
Президент России Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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РоссияПолитикаКировская областьАлександр СоколовВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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