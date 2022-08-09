https://ria.ru/20220809/vstrecha-1808273118.html

Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области

Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области - РИА Новости, 09.08.2022

Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области Александром Соколовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:36

2022-08-09T12:36

2022-08-09T12:36

россия

политика

кировская область

александр соколов

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с врио главы Кировской области Александром Соколовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В течение дня у президента запланирован ряд встреч. Открытой будет его беседа с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым. Президент продолжает методично работать с регионами. Традиционная тематика", - сказал он.

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кировская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, кировская область, александр соколов, владимир путин, дмитрий песков