12:27 09.08.2022 (обновлено: 13:30 09.08.2022)
Предпосылок для встречи Путина с Зеленским на G20 нет, заявил Песков
Песков считает, что предпосылок для встречи Путина с Зеленским на саммите G20 нет
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Предпосылок для встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Индонезии пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20, если там будет присутствовать президент РФ.
"Вы в своей фразе сказали столько раз слово "если", вы фактически сами ответили на свой вопрос. Мы еще раз сказали, что мы можем только де-факто констатировать ситуацию, которая есть сейчас. И мы говорили об этом вчера. Пока предпосылок для такой встречи нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле встречу Путина с Зеленским на этом саммите, если президент РФ примет такое решение и если делегации переговорщиков проделают "домашнюю работу".
Ранее Песков сообщал журналистам, что встреча президентов России и Украины возможна только после выполнения переговорщиками "домашней работы" и что пока предпосылок для этой встречи нет.
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