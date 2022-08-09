https://ria.ru/20220809/vstrecha-1808268671.html

Предпосылок для встречи Путина с Зеленским на G20 нет, заявил Песков

Предпосылок для встречи Путина с Зеленским на G20 нет, заявил Песков - РИА Новости, 09.08.2022

Предпосылок для встречи Путина с Зеленским на G20 нет, заявил Песков

Предпосылок для встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Индонезии пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:27

2022-08-09T12:27

2022-08-09T13:30

владимир путин

владимир зеленский

россия

украина

большая двадцатка

в мире

ситуация в днр и лнр

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156218/55/1562185543_0:43:2485:1441_1920x0_80_0_0_fd6fa883194ef3e454780702d0a2dea1.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Предпосылок для встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Индонезии пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20, если там будет присутствовать президент РФ."Вы в своей фразе сказали столько раз слово "если", вы фактически сами ответили на свой вопрос. Мы еще раз сказали, что мы можем только де-факто констатировать ситуацию, которая есть сейчас. И мы говорили об этом вчера. Пока предпосылок для такой встречи нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле встречу Путина с Зеленским на этом саммите, если президент РФ примет такое решение и если делегации переговорщиков проделают "домашнюю работу".Ранее Песков сообщал журналистам, что встреча президентов России и Украины возможна только после выполнения переговорщиками "домашней работы" и что пока предпосылок для этой встречи нет.

https://ria.ru/20220806/erdogan-1807717654.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, большая двадцатка, в мире, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков