https://ria.ru/20220809/vs-1808287428.html
ВС России уничтожили два украинских пункта управления
ВС России уничтожили два украинских пункта управления - РИА Новости, 09.08.2022
ВС России уничтожили два украинских пункта управления
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за прошедшие сутки два пункта управления и три склада... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:10
2022-08-09T13:10
2022-08-09T13:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
в мире
украина
северск
красногоровка
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за прошедшие сутки два пункта управления и три склада боеприпасов украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной во вторник."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Северск и Очеретино Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.Отмечается, что также нанесены удары по трем складам боеприпасов в районах населенных пунктов Красногоровка в ДНР, Жовтневое в Николаевской области и Осокоровка в Херсонской области. Кроме того, поражены живая сила и военная техника украинских военных в 123 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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красногоровка
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Кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Град"
Кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Град" Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
2022-08-09T13:10
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вооруженные силы рф, в мире, украина, северск, красногоровка
13:10 09.08.2022 (обновлено: 13:19 09.08.2022)
ВС России уничтожили два украинских пункта управления
Минобороны: ВС России уничтожили два пункта управления ВСУ и живую силу в 123 районах