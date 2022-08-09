https://ria.ru/20220809/vs-1808287428.html

ВС России уничтожили два украинских пункта управления

ВС России уничтожили два украинских пункта управления - РИА Новости, 09.08.2022

ВС России уничтожили два украинских пункта управления

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за прошедшие сутки два пункта управления и три склада... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:10

2022-08-09T13:10

2022-08-09T13:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

в мире

украина

северск

красногоровка

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за прошедшие сутки два пункта управления и три склада боеприпасов украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной во вторник."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Северск и Очеретино Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.Отмечается, что также нанесены удары по трем складам боеприпасов в районах населенных пунктов Красногоровка в ДНР, Жовтневое в Николаевской области и Осокоровка в Херсонской области. Кроме того, поражены живая сила и военная техника украинских военных в 123 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

северск

красногоровка

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вооруженные силы рф, в мире, украина, северск, красногоровка