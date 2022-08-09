В Возжаевке 12 августа откроют новый спорткомплекс
Губернатор Приамурья Орлов: в Возжаевке 12 августа откроют новый спорткомплекс откроют
Спортивный зал. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг — РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) откроют 12 августа при школе №2 в селе Возжаевка, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
"В Возжаевке при школе №2 завершились работы по обустройству ФОКОТ... Торжественное открытие нового спортивного объекта запланировано на 12 августа. Во внеурочное время комплекс будет открыт для всех желающих, это принципиальная позиция. Спортивные площадки, которые мы строим по всей области, должны быть доступны всем жителям населенного пункта, вне зависимости от их возраста и спортивной подготовки", — цитирует Орлова пресс-служба областного правительства.
Он отметил, что ФОКОТ в Возжаевке будет третьим объектом, возведенным по проекту "Спорт – норма жизни". Аналогичные открыты при школах в городе Белогорске и селе Томском Серышевского района. Сейчас на них проводят не только уроки физкультуры. На тренировки собираются спортивные команды и секции, занимаются местные жители, уточнил губернатор.
Новый спортивный комплекс включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки, яму для прыжков в длину, хоккейную коробку, зрительские трибуны и многое другое.
"В этом году, кроме ФОКОТа в Возжаевке, по проекту "Спорт – норма жизни" мы оснастим оборудованием три малые спортивные площадки ГТО: в Тамбовке, Архаре и Пригородном. На сегодняшний день две из них практически готовы и ждут открытия. Всего же за период действия проекта мы уже ввели в эксплуатацию 15 таких площадок", — рассказал министр по физической культуре и спорту области Дмитрий Кутека.
Проект "Спорт – норма жизни" в Приамурье реализуется с 2019 года. По нему, кроме строительства спортобъектов, адресную субсидию получают восемь спортивных школ региона. На средства программы обновляется оборудование, инвентарь и экипировка, отправляются спортсмены на сборы и соревнования. Поддержку в 25 миллионов рублей на развитие хоккея получили спортивные школы Тынды и Свободного, а СШОР второй год подряд закупает спортивное оборудование для всех своих отделений. Кроме того, проект позволяет представителям региона проходить обучение в Дальневосточной государственной академии физкультуры (ДВГАФК, Хабаровск) по различным направлениям.
Возжаевка — село в Белогорском районе Амурской области с населением порядка 5 тысяч человек. Расположено на Транссибирской магистрали, в 25 километрах юго-восточнее Белогорска. Основано в 1912 году в связи со строительством Амурской железной дороги и названо по фамилии мастера Возжаева. В местной школе обучаются более 300 детей, в том числе и из соседних соседних сел. Рядом расположен детский сад и спортивная школа.