https://ria.ru/20220809/vozzhaevka-1808197508.html

В Возжаевке 12 августа откроют новый спорткомплекс

В Возжаевке 12 августа откроют новый спорткомплекс - РИА Новости, 09.08.2022

В Возжаевке 12 августа откроют новый спорткомплекс

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) откроют 12 августа при школе №2 в селе Возжаевка, сообщил губернатор Амурской области Василий РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T02:55

2022-08-09T02:55

2022-08-09T02:55

амурская область

общество

белогорск

тында

возжаевка

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг — РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) откроют 12 августа при школе №2 в селе Возжаевка, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Он отметил, что ФОКОТ в Возжаевке будет третьим объектом, возведенным по проекту "Спорт – норма жизни". Аналогичные открыты при школах в городе Белогорске и селе Томском Серышевского района. Сейчас на них проводят не только уроки физкультуры. На тренировки собираются спортивные команды и секции, занимаются местные жители, уточнил губернатор.Новый спортивный комплекс включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки, яму для прыжков в длину, хоккейную коробку, зрительские трибуны и многое другое."В этом году, кроме ФОКОТа в Возжаевке, по проекту "Спорт – норма жизни" мы оснастим оборудованием три малые спортивные площадки ГТО: в Тамбовке, Архаре и Пригородном. На сегодняшний день две из них практически готовы и ждут открытия. Всего же за период действия проекта мы уже ввели в эксплуатацию 15 таких площадок", — рассказал министр по физической культуре и спорту области Дмитрий Кутека.Проект "Спорт – норма жизни" в Приамурье реализуется с 2019 года. По нему, кроме строительства спортобъектов, адресную субсидию получают восемь спортивных школ региона. На средства программы обновляется оборудование, инвентарь и экипировка, отправляются спортсмены на сборы и соревнования. Поддержку в 25 миллионов рублей на развитие хоккея получили спортивные школы Тынды и Свободного, а СШОР второй год подряд закупает спортивное оборудование для всех своих отделений. Кроме того, проект позволяет представителям региона проходить обучение в Дальневосточной государственной академии физкультуры (ДВГАФК, Хабаровск) по различным направлениям.Возжаевка — село в Белогорском районе Амурской области с населением порядка 5 тысяч человек. Расположено на Транссибирской магистрали, в 25 километрах юго-восточнее Белогорска. Основано в 1912 году в связи со строительством Амурской железной дороги и названо по фамилии мастера Возжаева. В местной школе обучаются более 300 детей, в том числе и из соседних соседних сел. Рядом расположен детский сад и спортивная школа.

https://ria.ru/20220808/stroitelstvo-1807956875.html

https://ria.ru/20220805/podderzhka-1807414302.html

белогорск

тында

возжаевка

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общество, белогорск, тында, возжаевка