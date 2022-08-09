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Мишустин анонсировал визит на Дальний Восток - РИА Новости, 09.08.2022
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Мишустин анонсировал визит на Дальний Восток
Мишустин анонсировал визит на Дальний Восток - РИА Новости, 09.08.2022
Мишустин анонсировал визит на Дальний Восток
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшее время собирается посетить Дальний Восток, в том числе Забайкальский край. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:19
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михаил мишустин
дальний восток
политика
забайкальский край
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшее время собирается посетить Дальний Восток, в том числе Забайкальский край."В ближайшее время я также собираюсь на Дальний Восток, буду посещать ряд регионов, чтобы на местах обсудить наиболее актуальные вопросы для жителей и бизнеса, который там работает", - сказал Мишустин на встрече с главой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым.Один из дальневосточных регионов премьер назвал. "Как раз собираюсь посетить Забайкальский край", - сказал он.
https://ria.ru/20220804/putin-1807282511.html
дальний восток
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михаил мишустин, дальний восток, политика, забайкальский край
11:19 09.08.2022 (обновлено: 11:41 09.08.2022)
 
Мишустин анонсировал визит на Дальний Восток

Премьер Мишустин сообщил, что в ближайшее время посетит Дальний Восток

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшее время собирается посетить Дальний Восток, в том числе Забайкальский край.
"В ближайшее время я также собираюсь на Дальний Восток, буду посещать ряд регионов, чтобы на местах обсудить наиболее актуальные вопросы для жителей и бизнеса, который там работает", - сказал Мишустин на встрече с главой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым.
Один из дальневосточных регионов премьер назвал. "Как раз собираюсь посетить Забайкальский край", - сказал он.
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Михаил МишустинДальний ВостокПолитикаЗабайкальский край
 
 
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