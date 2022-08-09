https://ria.ru/20220809/vostok-1808243008.html

Мишустин анонсировал визит на Дальний Восток

Мишустин анонсировал визит на Дальний Восток - РИА Новости, 09.08.2022

Мишустин анонсировал визит на Дальний Восток

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшее время собирается посетить Дальний Восток, в том числе Забайкальский край. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:19

2022-08-09T11:19

2022-08-09T11:41

михаил мишустин

дальний восток

политика

забайкальский край

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшее время собирается посетить Дальний Восток, в том числе Забайкальский край."В ближайшее время я также собираюсь на Дальний Восток, буду посещать ряд регионов, чтобы на местах обсудить наиболее актуальные вопросы для жителей и бизнеса, который там работает", - сказал Мишустин на встрече с главой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым.Один из дальневосточных регионов премьер назвал. "Как раз собираюсь посетить Забайкальский край", - сказал он.

https://ria.ru/20220804/putin-1807282511.html

дальний восток

забайкальский край

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Кирилл Волков

михаил мишустин, дальний восток, политика, забайкальский край