https://ria.ru/20220809/vostok-1808243008.html
Мишустин анонсировал визит на Дальний Восток
Мишустин анонсировал визит на Дальний Восток - РИА Новости, 09.08.2022
Мишустин анонсировал визит на Дальний Восток
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшее время собирается посетить Дальний Восток, в том числе Забайкальский край. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:19
2022-08-09T11:19
2022-08-09T11:41
михаил мишустин
дальний восток
политика
забайкальский край
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшее время собирается посетить Дальний Восток, в том числе Забайкальский край."В ближайшее время я также собираюсь на Дальний Восток, буду посещать ряд регионов, чтобы на местах обсудить наиболее актуальные вопросы для жителей и бизнеса, который там работает", - сказал Мишустин на встрече с главой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым.Один из дальневосточных регионов премьер назвал. "Как раз собираюсь посетить Забайкальский край", - сказал он.
https://ria.ru/20220804/putin-1807282511.html
дальний восток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, дальний восток, политика, забайкальский край
11:19 09.08.2022 (обновлено: 11:41 09.08.2022)
Мишустин анонсировал визит на Дальний Восток
Премьер Мишустин сообщил, что в ближайшее время посетит Дальний Восток