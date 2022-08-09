https://ria.ru/20220809/volodin-1808207354.html

Володин рассказал, как США и Евросоюз сами себя выпороли

Володин рассказал, как США и Евросоюз сами себя выпороли - РИА Новости, 09.08.2022

Володин рассказал, как США и Евросоюз сами себя выпороли

Подавляющее большинство иностранных предприятий не стали закрывать бизнес в России, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T08:23

2022-08-09T08:23

2022-08-09T08:43

экономика

вячеслав володин

сша

брюссель

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Подавляющее большинство иностранных предприятий не стали закрывать бизнес в России, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так, по его словам, несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, 77,6 процента из 1382 иностранных компаний остались в стране.Он отметил, что зарубежные компании неохотно уходят с российского рынка, потому что это не только чревато для них издержками, но и лишает перспектив вернуться.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

сша

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, вячеслав володин, сша, брюссель