08:23 09.08.2022 (обновлено: 08:43 09.08.2022)
Володин рассказал, как США и Евросоюз сами себя выпороли
Володин заявил, что 77,6% иностранных компаний не стали закрывать свой бизнес в России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Подавляющее большинство иностранных предприятий не стали закрывать бизнес в России, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Так, по его словам, несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, 77,6 процента из 1382 иностранных компаний остались в стране.
"Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли. Санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов", — подчеркнул Володин.
Он отметил, что зарубежные компании неохотно уходят с российского рынка, потому что это не только чревато для них издержками, но и лишает перспектив вернуться.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.