https://ria.ru/20220809/vlasovtsy-1808192193.html

ОУН* и власовцы к концу войны стали сообщниками против СССР, сообщила ФСБ

ОУН* и власовцы к концу войны стали сообщниками против СССР, сообщила ФСБ - РИА Новости, 09.08.2022

ОУН* и власовцы к концу войны стали сообщниками против СССР, сообщила ФСБ

Предатель генерал Андрей Власов к концу Великой Отечественной войны фактически объединился с украинскими националистами и обещал им самостоятельное государство, РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T00:20

2022-08-09T00:20

2022-08-09T00:22

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андрей мельников

степан бандера

организация украинских националистов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Предатель генерал Андрей Власов к концу Великой Отечественной войны фактически объединился с украинскими националистами и обещал им самостоятельное государство, а те призывали своих подельников вступать в ряды власовской армии для совместной борьбы против СССР, архивные документы об этом публикует ФСБ России.Среди обнародованных документов — фотокопия протокола допроса члена "Организации украинских националистов"* (ОУН*) некоего Николая Мухи, проведенного советской военной контрразведкой СМЕРШ в конце апреля 1945 года.Уроженец Западной Украины, Муха рассказал, что после начала Великой Отечественной войны вступил в ряды бандеровской части ОУН*, желая помогать ей в создании самостоятельного украинского государства.Степан Бандера возглавлял одну из двух фракций ОУН*, возникших вследствие раскола "Организации украинских националистов", произошедшего в конце 1930-х годов. Бандеровцы из ОУН(б)* враждовали с другой фракцией — ОУН(м)*, которой руководил Андрей Мельник. При этом обе группировки стремились заручиться поддержкой гитлеровцев, а их лидеры являлись агентами спецслужб Третьего рейха. Мельник был завербован германской военной разведкой Абвером и получил у нее псевдоним "Консул-1".После попытки провозглашения в конце июня 1941 года на оккупированных территориях самостоятельного украинского государства Бандера был арестован гитлеровцами. Но его содержали в относительно комфортных условиях, а в 1944 году выпустили.Муха рассказал, что после ареста Бандеры был вынужден с другими членами ОУН(б)* уйти в лес, а в 1942 году его поймали гитлеровцы и отправили на работу в Германию. Там Муха, по его словам, осел в населенном пункте Блюмберг. В 1943 году он вступил в ряды оуновцев*-"мельниковцев", центр которых располагался в Берлине. Причем Муху уговорил на это вывезенный вместе с ним в Германию оуновец* Иван Жук, который теперь специально прибыл из столицы Третьего рейха, чтобы расписать своему подельнику преимущества "мельниковцев".По заданию Жука Муха должен был пропагандировать цели и задачи ОУН* среди украинцев, оказавшихся в Германии."Вторично Жук ко мне приехал из Берлина в декабре месяце 1943 года и дал более подробную установку в работе с членами "Организации украинских националистов", - показал Муха на допросе."Он сказал, что назрело время активно приступить к работе для подготовки борьбы с Красной Армией. Сдавшийся в плен генерал Власов имеет большую армию, способную для вооруженной борьбы против Красной Армии, и, безусловно, при помощи немцев он сумеет свергнуть советское правительство и стать во власти России. А нам он, как и немцы, обещает установить "самостоятельное" украинское государство", — говорил Муха.По его словам, тогда же Жук поручил довести до всех членов ОУН* задание, состоявшее из нескольких пунктов.Также требовалось "выявлять лиц, симпатизирующих советской власти и Красной армии, и доносить о них в гестапо или полицию". За это Муха обещал оуновцам* награды и хорошую работу.При этом оуновцы* должны были "с поляками никакой работы не проводить, так как они хотят при помощи Англии создать польское государство на украинской земле", отмечал Муха.По его словам, все указания Жука он "выполнял беспрекословно", и в 1943-1944 годах вовлек в ОУН* почти 20 человек. "Все указания, получаемые мною из центра ОУН* в Берлине, я доводил до каждого члена организации, находившегося в моем подчинении", — говорил Муха.Идеи "Организации украинских националистов" популяризировались среди граждан СССР, вывезенных нацистами на работы в Германию, отмечал Муха."В своей устной пропаганде я призывал украинцев и русских вступать во власовскую армию для общей борьбы против Красной армии", — показал Муха. "Я доказывал, что Красная армия будет разбита нами, будет создано самостоятельное украинское государство, при котором колхозы ликвидируются и земля будет распределена между крестьянами как личная собственность каждого. Наряду с этим я доказывал преимущество фашистского строя Германии над советским строем", — говорил он.Муха также рассказал, что раз в две недели выезжал в села, где связывался с оуновцами*, которые информировали его о настроениях русских и украинцев, работавших у местных землевладельцев.Муха сообщил на допросе, что в январе 1945 года он был вызван на совещание, которое собрали Власов и Мельник и которое прошло в театре на берлинской площади Мариенплац. На совещании присутствовало много немецких офицеров."В своем выступлении Власов и Мельник призывали быть готовыми для борьбы с Красной армией, доказывать населению русской, украинской и других национальностей, что война будет длительная и будет длиться до того, что Красная армия будет разбита. В этом направлении в основном мной и велась пропаганда", — вспоминал Муха.Находясь под опекой гитлеровцев, бывший генерал Красной армии Власов возглавил так называемый Комитет освобождения народов России (КОНР) и командовал его вооруженными силами — Русской освободительной армией (РОА). Власов был арестован СМЕРШем в мае 1945 года. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР Власова и ряд его сообщников-предателей повесили 1 августа 1946 года в Москве.В 2021 году управление ФСБ по Брянской области обнародовало архивные документы, свидетельствующие о том, что в РОА к концу войны оказались украинские каратели из 615-го "Украинского батальона", жестоко убивавшего мирное население на Брянщине, в том числе сжигавшего ни в чем не повинных людей заживо.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220809/fashizm-1808191228.html

https://ria.ru/20220809/fashizm-1808191518.html

https://ria.ru/20220630/natsionalisty-1799147443.html

https://ria.ru/20220628/natsionalizm-1798595632.html

https://ria.ru/20220429/prestupleniya-1786049998.html

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в мире, германия, ссср, россия, андрей мельников, степан бандера, организация украинских националистов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)