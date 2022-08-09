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В ООН не стали комментировать заявление Эстонии о визах для россиян

В ООН не стали комментировать заявление Эстонии о визах для россиян - РИА Новости, 09.08.2022

В ООН не стали комментировать заявление Эстонии о визах для россиян

Официальный представить генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать вызвавшее резонанс заявление премьера Эстонии Каи Каллас, призвавшей прекратить... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T20:14

2022-08-09T20:14

2022-08-09T20:14

в мире

россия

эстония

европа

санкции в отношении россии

мария захарова

дмитрий медведев

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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ООН, 9 авг – РИА Новости. Официальный представить генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать вызвавшее резонанс заявление премьера Эстонии Каи Каллас, призвавшей прекратить выдачу туристических виз россиянам, а также подобное утверждение Владимира Зеленского.Ранее Каллас заявила, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас". До этого Зеленский заявлял, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления, подобные словам премьера Эстонии, как правило, идут из стран, которых Россия уже признала недружественными. По его словам, "в своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран".Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова премьера Эстонии "нацистской хренью". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Каллас "чушью на грани национализма".

https://ria.ru/20220809/evrosoyuz-1808366539.html

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в мире, россия, эстония, европа, санкции в отношении россии, мария захарова, дмитрий медведев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), оон, стефан дюжаррик