Рейтинг@Mail.ru
В ООН не стали комментировать заявление Эстонии о визах для россиян - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/vizy-1808440422.html
В ООН не стали комментировать заявление Эстонии о визах для россиян
В ООН не стали комментировать заявление Эстонии о визах для россиян - РИА Новости, 09.08.2022
В ООН не стали комментировать заявление Эстонии о визах для россиян
Официальный представить генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать вызвавшее резонанс заявление премьера Эстонии Каи Каллас, призвавшей прекратить... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T20:14
2022-08-09T20:14
в мире
россия
эстония
европа
санкции в отношении россии
мария захарова
дмитрий медведев
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155163/17/1551631737_0:63:512:351_1920x0_80_0_0_bdb46cc3eb80d8b621b44958ec9e6a17.jpg
ООН, 9 авг – РИА Новости. Официальный представить генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать вызвавшее резонанс заявление премьера Эстонии Каи Каллас, призвавшей прекратить выдачу туристических виз россиянам, а также подобное утверждение Владимира Зеленского.Ранее Каллас заявила, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас". До этого Зеленский заявлял, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления, подобные словам премьера Эстонии, как правило, идут из стран, которых Россия уже признала недружественными. По его словам, "в своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран".Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова премьера Эстонии "нацистской хренью". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Каллас "чушью на грани национализма".
https://ria.ru/20220809/evrosoyuz-1808366539.html
россия
эстония
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155163/17/1551631737_0:15:512:399_1920x0_80_0_0_5531012a5d875a2df1883b597790defa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эстония, европа, санкции в отношении россии, мария захарова, дмитрий медведев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), оон, стефан дюжаррик
20:14 09.08.2022
 
В ООН не стали комментировать заявление Эстонии о визах для россиян

Представитель генсека ООН Дюжаррик не прокомментировал заявление Эстонии о визах и России

© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
Стефан Дюжаррик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 авг – РИА Новости. Официальный представить генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать вызвавшее резонанс заявление премьера Эстонии Каи Каллас, призвавшей прекратить выдачу туристических виз россиянам, а также подобное утверждение Владимира Зеленского.
Ранее Каллас заявила, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас". До этого Зеленский заявлял, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.
"Я не буду комментировать. Мы сосредоточены на гуманитарной ситуации и пытаемся облегчить страдания гражданских лиц", – сказал Дюжаррик на брифинге.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления, подобные словам премьера Эстонии, как правило, идут из стран, которых Россия уже признала недружественными. По его словам, "в своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран".
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова премьера Эстонии "нацистской хренью". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Каллас "чушью на грани национализма".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 17:06
ЕС не имеет права полностью ограничивать въезд всей нации, заявила Захарова
 
В миреРоссияЭстонияЕвропаСанкции в отношении РоссииМария ЗахароваДмитрий МедведевДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ООНСтефан Дюжаррик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала