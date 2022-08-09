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В ЕС задали вопрос премьеру Эстонии после призыва закрыть въезд россиянам - РИА Новости, 09.08.2022
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В ЕС задали вопрос премьеру Эстонии после призыва закрыть въезд россиянам
В ЕС задали вопрос премьеру Эстонии после призыва закрыть въезд россиянам - РИА Новости, 09.08.2022
В ЕС задали вопрос премьеру Эстонии после призыва закрыть въезд россиянам
Часть членов Евросоюза не поддержали предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить выдачу въездных виз всем гражданам России, пишет газета Financial РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:24
2022-08-09T17:12
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Часть членов Евросоюза не поддержали предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить выдачу въездных виз всем гражданам России, пишет газета Financial Times. "Вы же не хотите полностью запретить всем россиянам ездить в ЕС, иначе как мы вообще собираемся взаимодействовать?" - спросил неназванный представитель Евросоюза у Каллас. Он добавил, что россияне, которые не поддерживают проведение специальной военной операции на Украине тоже должны иметь возможность путешествовать.Ранее премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдавать россиянам въездные визы и назвала посещение Европы привилегией, а не правом человека. В конце июля глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, и призвал ввести запрет на общеевропейском уровне. Позже выдавать визы перестала и Латвия. При этом Еврокомиссия отмечала, что полностью закрыть россиянам въезд невозможно, так как это противоречит нормам ЕС.В Москве на это заявили, что готовы к любому развитию событий, но предупредили Евросоюз, что враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции.
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в мире, россия, европа
16:24 09.08.2022 (обновлено: 17:12 09.08.2022)
 
В ЕС задали вопрос премьеру Эстонии после призыва закрыть въезд россиянам

FT: в ЕС не поддержали идею премьера Эстонии Каллас прекратить выдачу виз гражданам России

© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Часть членов Евросоюза не поддержали предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить выдачу въездных виз всем гражданам России, пишет газета Financial Times.

"Вы же не хотите полностью запретить всем россиянам ездить в ЕС, иначе как мы вообще собираемся взаимодействовать?" - спросил неназванный представитель Евросоюза у Каллас.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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Он добавил, что россияне, которые не поддерживают проведение специальной военной операции на Украине тоже должны иметь возможность путешествовать.

Ранее премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдавать россиянам въездные визы и назвала посещение Европы привилегией, а не правом человека.

В конце июля глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, и призвал ввести запрет на общеевропейском уровне. Позже выдавать визы перестала и Латвия. При этом Еврокомиссия отмечала, что полностью закрыть россиянам въезд невозможно, так как это противоречит нормам ЕС.
В Москве на это заявили, что готовы к любому развитию событий, но предупредили Евросоюз, что враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции.
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