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В ЕС задали вопрос премьеру Эстонии после призыва закрыть въезд россиянам

В ЕС задали вопрос премьеру Эстонии после призыва закрыть въезд россиянам - РИА Новости, 09.08.2022

В ЕС задали вопрос премьеру Эстонии после призыва закрыть въезд россиянам

Часть членов Евросоюза не поддержали предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить выдачу въездных виз всем гражданам России, пишет газета Financial РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:24

2022-08-09T16:24

2022-08-09T17:12

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Часть членов Евросоюза не поддержали предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить выдачу въездных виз всем гражданам России, пишет газета Financial Times. "Вы же не хотите полностью запретить всем россиянам ездить в ЕС, иначе как мы вообще собираемся взаимодействовать?" - спросил неназванный представитель Евросоюза у Каллас. Он добавил, что россияне, которые не поддерживают проведение специальной военной операции на Украине тоже должны иметь возможность путешествовать.Ранее премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдавать россиянам въездные визы и назвала посещение Европы привилегией, а не правом человека. В конце июля глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, и призвал ввести запрет на общеевропейском уровне. Позже выдавать визы перестала и Латвия. При этом Еврокомиссия отмечала, что полностью закрыть россиянам въезд невозможно, так как это противоречит нормам ЕС.В Москве на это заявили, что готовы к любому развитию событий, но предупредили Евросоюз, что враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции.

https://ria.ru/20220809/vizy-1808303966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, европа