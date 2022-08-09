https://ria.ru/20220809/vizy-1808302808.html

Визовый кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу виз

Визовый кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу виз - РИА Новости, 09.08.2022

Визовый кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу виз

Визовый кодекс ЕС не предусматривает процедуру по запрету на выдачу краткосрочных виз, есть ряд категорий лиц, которым визы должны выдаваться, сказала... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:45

2022-08-09T13:45

2022-08-09T14:29

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БРЮССЕЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Визовый кодекс ЕС не предусматривает процедуру по запрету на выдачу краткосрочных виз, есть ряд категорий лиц, которым визы должны выдаваться, сказала пресс-секретарь ЕК на брифинге."Визовый кодекс, который регулирует предоставление краткосрочные визы, не предусматривает процедуры по запрету на визы. Есть всегда категории лиц, которым визы должны быть предоставлены", - сказал она.Среди таких категорий, в том числе, члены семей, журналисты.

https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, европа, евросоюз, еврокомиссия