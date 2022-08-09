Рейтинг@Mail.ru
Визовый кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу виз - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/vizy-1808302808.html
Визовый кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу виз
Визовый кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу виз - РИА Новости, 09.08.2022
Визовый кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу виз
Визовый кодекс ЕС не предусматривает процедуру по запрету на выдачу краткосрочных виз, есть ряд категорий лиц, которым визы должны выдаваться, сказала... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:45
2022-08-09T14:29
в мире
европа
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/72/927967298_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0c669b23535c68fba53a59bdc39b274e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Визовый кодекс ЕС не предусматривает процедуру по запрету на выдачу краткосрочных виз, есть ряд категорий лиц, которым визы должны выдаваться, сказала пресс-секретарь ЕК на брифинге."Визовый кодекс, который регулирует предоставление краткосрочные визы, не предусматривает процедуры по запрету на визы. Есть всегда категории лиц, которым визы должны быть предоставлены", - сказал она.Среди таких категорий, в том числе, члены семей, журналисты.
https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/72/927967298_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_ee4e09b68c2aba34220d83f9548e5e61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, евросоюз, еврокомиссия
13:45 09.08.2022 (обновлено: 14:29 09.08.2022)
 
Визовый кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу виз

В ЕК заявили, что кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу краткосрочных виз

© РИА НовостиШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости
Шенгенская виза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Визовый кодекс ЕС не предусматривает процедуру по запрету на выдачу краткосрочных виз, есть ряд категорий лиц, которым визы должны выдаваться, сказала пресс-секретарь ЕК на брифинге.
"Визовый кодекс, который регулирует предоставление краткосрочные визы, не предусматривает процедуры по запрету на визы. Есть всегда категории лиц, которым визы должны быть предоставлены", - сказал она.
Среди таких категорий, в том числе, члены семей, журналисты.
Визовый центр компании VFS Global в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 08:00
Европа опускает визовый "железный занавес"
 
В миреЕвропаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала