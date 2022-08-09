https://ria.ru/20220809/vizy-1808302808.html
Визовый кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу виз
Визовый кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу виз - РИА Новости, 09.08.2022
Визовый кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу виз
Визовый кодекс ЕС не предусматривает процедуру по запрету на выдачу краткосрочных виз, есть ряд категорий лиц, которым визы должны выдаваться, сказала... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:45
2022-08-09T13:45
2022-08-09T14:29
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БРЮССЕЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Визовый кодекс ЕС не предусматривает процедуру по запрету на выдачу краткосрочных виз, есть ряд категорий лиц, которым визы должны выдаваться, сказала пресс-секретарь ЕК на брифинге."Визовый кодекс, который регулирует предоставление краткосрочные визы, не предусматривает процедуры по запрету на визы. Есть всегда категории лиц, которым визы должны быть предоставлены", - сказал она.Среди таких категорий, в том числе, члены семей, журналисты.
https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, европа, евросоюз, еврокомиссия
13:45 09.08.2022 (обновлено: 14:29 09.08.2022)
Визовый кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу виз
В ЕК заявили, что кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу краткосрочных виз
БРЮССЕЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Визовый кодекс ЕС не предусматривает процедуру по запрету на выдачу краткосрочных виз, есть ряд категорий лиц, которым визы должны выдаваться, сказала пресс-секретарь ЕК на брифинге.
"Визовый кодекс, который регулирует предоставление краткосрочные визы, не предусматривает процедуры по запрету на визы. Есть всегда категории лиц, которым визы должны быть предоставлены", - сказал она.
Среди таких категорий, в том числе, члены семей, журналисты.