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В ЕК не ответили на вопрос о возможных ограничениях на выдачу виз россиянам
В ЕК не ответили на вопрос о возможных ограничениях на выдачу виз россиянам - РИА Новости, 09.08.2022
В ЕК не ответили на вопрос о возможных ограничениях на выдачу виз россиянам
Еврокомиссия (ЕК) не комментирует вопрос о возможных ограничениях на выдачу туристических виз россиянам, сказала пресс-секретарь ЕК на брифинге. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:22
2022-08-09T13:22
2022-08-09T13:24
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туризм
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БРЮССЕЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не комментирует вопрос о возможных ограничениях на выдачу туристических виз россиянам, сказала пресс-секретарь ЕК на брифинге."Мы всегда говорили, что мы готовы рассматривать дополнительные санкции при необходимости. Но на данный момент у нас нет конкретного комментария об этом, мы никогда не комментируем будущие возможные санкции или сделанные комментарии", - ответила она на вопрос об ограничениях на туристические визы для россиян в ЕС.
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еврокомиссия, новости - туризм, туризм
13:22 09.08.2022 (обновлено: 13:24 09.08.2022)
В ЕК не ответили на вопрос о возможных ограничениях на выдачу виз россиянам
В ЕК не стали комментировать вопрос о возможных ограничениях на выдачу виз россиянам