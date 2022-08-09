https://ria.ru/20220809/vizy-1808292477.html

В ЕК не ответили на вопрос о возможных ограничениях на выдачу виз россиянам

В ЕК не ответили на вопрос о возможных ограничениях на выдачу виз россиянам - РИА Новости, 09.08.2022

В ЕК не ответили на вопрос о возможных ограничениях на выдачу виз россиянам

Еврокомиссия (ЕК) не комментирует вопрос о возможных ограничениях на выдачу туристических виз россиянам, сказала пресс-секретарь ЕК на брифинге. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:22

2022-08-09T13:22

2022-08-09T13:24

туризм

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новости - туризм

туризм

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БРЮССЕЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не комментирует вопрос о возможных ограничениях на выдачу туристических виз россиянам, сказала пресс-секретарь ЕК на брифинге."Мы всегда говорили, что мы готовы рассматривать дополнительные санкции при необходимости. Но на данный момент у нас нет конкретного комментария об этом, мы никогда не комментируем будущие возможные санкции или сделанные комментарии", - ответила она на вопрос об ограничениях на туристические визы для россиян в ЕС.

https://ria.ru/20220809/finlyandiya-1808114037.html

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