https://ria.ru/20220809/vinnik-1808194821.html

Российские дипломаты добиваются разговора с Винником, которого судят в США

Российские дипломаты добиваются разговора с Винником, которого судят в США - РИА Новости, 09.08.2022

Российские дипломаты добиваются разговора с Винником, которого судят в США

Российские дипломаты добиваются телефонного разговора с соотечественником Александром Винником, которого судят в США после экстрадиции из Греции, и готовы... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T01:32

2022-08-09T01:32

2022-08-09T01:38

в мире

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александр винник

дело александра винника

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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Российские дипломаты добиваются телефонного разговора с соотечественником Александром Винником, которого судят в США после экстрадиции из Греции, и готовы оказать ему консульско-правовую помощь, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Вашингтоне.Винник накануне официально отверг обвинения в причастности к отмыванию миллиардов долларов через криптовалютную биржу.Он добавил, что, по информации от американских властей, россиянин содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния. Суд над ним проходит в городе Сан-Франциско.В США Винника обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.

https://ria.ru/20220805/vinnik-1807461522.html

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в мире, сша, россия, александр винник, дело александра винника