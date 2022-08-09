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Российские дипломаты добиваются разговора с Винником, которого судят в США - РИА Новости, 09.08.2022
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Российские дипломаты добиваются разговора с Винником, которого судят в США
Российские дипломаты добиваются разговора с Винником, которого судят в США - РИА Новости, 09.08.2022
Российские дипломаты добиваются разговора с Винником, которого судят в США
Российские дипломаты добиваются телефонного разговора с соотечественником Александром Винником, которого судят в США после экстрадиции из Греции, и готовы... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T01:32
2022-08-09T01:38
в мире
сша
россия
александр винник
дело александра винника
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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Российские дипломаты добиваются телефонного разговора с соотечественником Александром Винником, которого судят в США после экстрадиции из Греции, и готовы оказать ему консульско-правовую помощь, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Вашингтоне.Винник накануне официально отверг обвинения в причастности к отмыванию миллиардов долларов через криптовалютную биржу.Он добавил, что, по информации от американских властей, россиянин содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния. Суд над ним проходит в городе Сан-Франциско.В США Винника обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
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в мире, сша, россия, александр винник, дело александра винника
01:32 09.08.2022 (обновлено: 01:38 09.08.2022)
 
Российские дипломаты добиваются разговора с Винником, которого судят в США

Российские дипломаты добиваются телефонного разговора с Винником, которого судят в США

© РИА НовостиАлександр Винник
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости
Александр Винник. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Российские дипломаты добиваются телефонного разговора с соотечественником Александром Винником, которого судят в США после экстрадиции из Греции, и готовы оказать ему консульско-правовую помощь, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Вашингтоне.
Винник накануне официально отверг обвинения в причастности к отмыванию миллиардов долларов через криптовалютную биржу.
"Добиваемся телефонного разговора с соотечественником. Окажем ему необходимую консульско-правовую помощь", — сказал представитель посольства.
Он добавил, что, по информации от американских властей, россиянин содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния. Суд над ним проходит в городе Сан-Франциско.
В США Винника обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 12:23
В Кремле заявили, что следят за судьбой Винника
 
В миреСШАРоссияАлександр ВинникДело Александра Винника
 
 
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