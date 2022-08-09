https://ria.ru/20220809/verbovka-1808258926.html

НАК предупредил о попытках украинских спецслужб склонить россиян к терактам

НАК предупредил о попытках украинских спецслужб склонить россиян к терактам - РИА Новости, 09.08.2022

НАК предупредил о попытках украинских спецслужб склонить россиян к терактам

На фоне операции Вооруженных сил РФ активизировались попытки украинских спецслужб склонить молодых россиян к терактам, говорится в сообщении информационного... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:58

2022-08-09T11:58

2022-08-09T12:26

россия

украина

безопасность

москва

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На фоне операции Вооруженных сил РФ активизировались попытки украинских спецслужб склонить молодых россиян к терактам, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова прошло заседание комитета, на котором были рассмотрены вопросы профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среде, а также выработаны меры по ее совершенствованию."Международные террористические организации и идеологи деструктивных течений, таких как "Колумбайн"* и "М.К.У." (радикальная неонацистская группировка с Украины - ред.) не прекращают попыток вовлечения подростков в свою противоправную деятельность, в том числе посредством сети "Интернет". На фоне проведения специальной военной операции активизировалась деятельность украинских спецслужб и националистических структур по склонению молодых россиян к совершению терактов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в первом полугодии 2022 года было предотвращено 61 преступление террористической направленности, при этом 26 их них готовились молодыми людьми до 25 лет; 32 преступления готовились теми, кто попал под влияние неонацистов."За период с 2021 по 2022 год правоохранительными органами более чем в 50 регионах пресечена деятельности свыше 150 членов сообщества "Маньяки. Культ убийц" ("М.К.У." - ред.)", - добавляется в сообщении.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220725/verbovka-1804866770.html

https://ria.ru/20220505/verbovka-1786901441.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, безопасность, москва, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников