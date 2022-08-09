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НАК предупредил о попытках украинских спецслужб склонить россиян к терактам - РИА Новости, 09.08.2022
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НАК предупредил о попытках украинских спецслужб склонить россиян к терактам
НАК предупредил о попытках украинских спецслужб склонить россиян к терактам - РИА Новости, 09.08.2022
НАК предупредил о попытках украинских спецслужб склонить россиян к терактам
На фоне операции Вооруженных сил РФ активизировались попытки украинских спецслужб склонить молодых россиян к терактам, говорится в сообщении информационного... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:58
2022-08-09T12:26
россия
украина
безопасность
москва
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На фоне операции Вооруженных сил РФ активизировались попытки украинских спецслужб склонить молодых россиян к терактам, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова прошло заседание комитета, на котором были рассмотрены вопросы профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среде, а также выработаны меры по ее совершенствованию."Международные террористические организации и идеологи деструктивных течений, таких как "Колумбайн"* и "М.К.У." (радикальная неонацистская группировка с Украины - ред.) не прекращают попыток вовлечения подростков в свою противоправную деятельность, в том числе посредством сети "Интернет". На фоне проведения специальной военной операции активизировалась деятельность украинских спецслужб и националистических структур по склонению молодых россиян к совершению терактов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в первом полугодии 2022 года было предотвращено 61 преступление террористической направленности, при этом 26 их них готовились молодыми людьми до 25 лет; 32 преступления готовились теми, кто попал под влияние неонацистов."За период с 2021 по 2022 год правоохранительными органами более чем в 50 регионах пресечена деятельности свыше 150 членов сообщества "Маньяки. Культ убийц" ("М.К.У." - ред.)", - добавляется в сообщении.*Организация признана террористической и запрещена в России
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россия, украина, безопасность, москва, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников
11:58 09.08.2022 (обновлено: 12:26 09.08.2022)
 
НАК предупредил о попытках украинских спецслужб склонить россиян к терактам

НАК: украинские спецслужбы усилили попытки склонить российскую молодежь к терактам

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На фоне операции Вооруженных сил РФ активизировались попытки украинских спецслужб склонить молодых россиян к терактам, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).
Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова прошло заседание комитета, на котором были рассмотрены вопросы профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среде, а также выработаны меры по ее совершенствованию.
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"Международные террористические организации и идеологи деструктивных течений, таких как "Колумбайн"* и "М.К.У." (радикальная неонацистская группировка с Украины - ред.) не прекращают попыток вовлечения подростков в свою противоправную деятельность, в том числе посредством сети "Интернет". На фоне проведения специальной военной операции активизировалась деятельность украинских спецслужб и националистических структур по склонению молодых россиян к совершению терактов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первом полугодии 2022 года было предотвращено 61 преступление террористической направленности, при этом 26 их них готовились молодыми людьми до 25 лет; 32 преступления готовились теми, кто попал под влияние неонацистов.
"За период с 2021 по 2022 год правоохранительными органами более чем в 50 регионах пресечена деятельности свыше 150 членов сообщества "Маньяки. Культ убийц" ("М.К.У." - ред.)", - добавляется в сообщении.
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