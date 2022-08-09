11:58 09.08.2022 (обновлено: 12:26 09.08.2022)
НАК предупредил о попытках украинских спецслужб склонить россиян к терактам
НАК: украинские спецслужбы усилили попытки склонить российскую молодежь к терактам
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На фоне операции Вооруженных сил РФ активизировались попытки украинских спецслужб склонить молодых россиян к терактам, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).
Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова прошло заседание комитета, на котором были рассмотрены вопросы профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среде, а также выработаны меры по ее совершенствованию.
"Международные террористические организации и идеологи деструктивных течений, таких как "Колумбайн"* и "М.К.У." (радикальная неонацистская группировка с Украины - ред.) не прекращают попыток вовлечения подростков в свою противоправную деятельность, в том числе посредством сети "Интернет". На фоне проведения специальной военной операции активизировалась деятельность украинских спецслужб и националистических структур по склонению молодых россиян к совершению терактов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первом полугодии 2022 года было предотвращено 61 преступление террористической направленности, при этом 26 их них готовились молодыми людьми до 25 лет; 32 преступления готовились теми, кто попал под влияние неонацистов.
"За период с 2021 по 2022 год правоохранительными органами более чем в 50 регионах пресечена деятельности свыше 150 членов сообщества "Маньяки. Культ убийц" ("М.К.У." - ред.)", - добавляется в сообщении.
*Организация признана террористической и запрещена в России