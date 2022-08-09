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Венгрия считает остановку транзита нефти по "Дружбе" технической проблемой - РИА Новости, 09.08.2022
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Венгрия считает остановку транзита нефти по "Дружбе" технической проблемой
Венгрия считает остановку транзита нефти по "Дружбе" технической проблемой - РИА Новости, 09.08.2022
Венгрия считает остановку транзита нефти по "Дружбе" технической проблемой
Венгерская сторона ходатайствует о восстановлении как можно быстрее поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T18:08
2022-08-09T18:17
венгрия
экономика
россия
цены на нефть
транснефть
укртранснафта
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 9 авг - РИА Новости. Венгерская сторона ходатайствует о восстановлении как можно быстрее поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе венгерского правительства. По данным кабмина Венгрии, остановка транзита вызвана проблемой "технического характера".Ранее "Транснефть" подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС."Насколько нам известно, остановка нефтепровода "Дружба" вызвана проблемой технического характера. Венгерская сторона также пытается ходатайствовать, чтобы ситуация разрешилась и поставки возобновились как можно скорее. Внутренние поставки обеспечены на несколько недель за счет имеющихся в доступе запасов", - говорится в сообщении.
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венгрия, экономика, россия, цены на нефть, транснефть, укртранснафта, евросоюз
18:08 09.08.2022 (обновлено: 18:17 09.08.2022)
 
Венгрия считает остановку транзита нефти по "Дружбе" технической проблемой

Венгрия ходатайствовала о скорейшем восстановлении поставок нефти по "Дружбе"

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 авг - РИА Новости. Венгерская сторона ходатайствует о восстановлении как можно быстрее поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе венгерского правительства. По данным кабмина Венгрии, остановка транзита вызвана проблемой "технического характера".
Ранее "Транснефть" подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.
"Насколько нам известно, остановка нефтепровода "Дружба" вызвана проблемой технического характера. Венгерская сторона также пытается ходатайствовать, чтобы ситуация разрешилась и поставки возобновились как можно скорее. Внутренние поставки обеспечены на несколько недель за счет имеющихся в доступе запасов", - говорится в сообщении.
Станция нефтепровода Дружба в Венгрии - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 17:37
Венгрия может взять обязательства по оплате транзита нефти по "Дружбе"
 
ВенгрияЭкономикаРоссияЦены на нефтьТранснефтьУкртранснафтаЕвросоюз
 
 
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