https://ria.ru/20220809/vengriya-1808389986.html

Венгрия считает остановку транзита нефти по "Дружбе" технической проблемой

Венгрия считает остановку транзита нефти по "Дружбе" технической проблемой - РИА Новости, 09.08.2022

Венгрия считает остановку транзита нефти по "Дружбе" технической проблемой

Венгерская сторона ходатайствует о восстановлении как можно быстрее поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T18:08

2022-08-09T18:08

2022-08-09T18:17

венгрия

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россия

цены на нефть

транснефть

укртранснафта

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 9 авг - РИА Новости. Венгерская сторона ходатайствует о восстановлении как можно быстрее поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе венгерского правительства. По данным кабмина Венгрии, остановка транзита вызвана проблемой "технического характера".Ранее "Транснефть" подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС."Насколько нам известно, остановка нефтепровода "Дружба" вызвана проблемой технического характера. Венгерская сторона также пытается ходатайствовать, чтобы ситуация разрешилась и поставки возобновились как можно скорее. Внутренние поставки обеспечены на несколько недель за счет имеющихся в доступе запасов", - говорится в сообщении.

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Кирилл Волков

венгрия, экономика, россия, цены на нефть, транснефть, укртранснафта, евросоюз