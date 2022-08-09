https://ria.ru/20220809/valyuta-1808340018.html

Российские банки поощряют отказ от валют недружественных стран

Российские банки поощряют отказ от валют недружественных стран - РИА Новости, 09.08.2022

Российские банки поощряют отказ от валют недружественных стран

Банк России заявил, что банки дестимулируют накопления в "недружественной" валюте, а указ президента России Владимира Путина о приостановке валютных операций... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:24

2022-08-09T15:24

2022-08-09T16:27

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Банк России заявил, что банки дестимулируют накопления в "недружественной" валюте, а указ президента России Владимира Путина о приостановке валютных операций российских банков по счетам юрлиц лишь создает дополнительные стимулы для этого.Отмечается, что введение таких мер направлено на то, чтобы стимулировать бизнес не держать денежные средства в банках в "токсичных" валютах, не накапливать на счетах валютные остатки."Банки из-за того, что у них из-за санкций блокируют их корсчета и замораживают остатки денежных средств на них, не могут исполнить свои обязательства перед клиентами в той валюте, которая заморожена. Банки уже предпринимают усилия для того, чтобы юридические лица и ИП переводили средства в валютах недружественных стран в рубли или в дружественные валюты, а указ создает дополнительные стимулы для этого. Если же компания или ИП решает хранить деньги в токсичных валютах, то такие клиенты будут разделять с банком и риск заморозки средств", - заключил регулятор.

https://ria.ru/20220809/ukaz-1808339742.html

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экономика, санкции в отношении россии