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Российские банки поощряют отказ от валют недружественных стран - РИА Новости, 09.08.2022
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Российские банки поощряют отказ от валют недружественных стран
Российские банки поощряют отказ от валют недружественных стран - РИА Новости, 09.08.2022
Российские банки поощряют отказ от валют недружественных стран
Банк России заявил, что банки дестимулируют накопления в "недружественной" валюте, а указ президента России Владимира Путина о приостановке валютных операций... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:24
2022-08-09T16:27
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Банк России заявил, что банки дестимулируют накопления в "недружественной" валюте, а указ президента России Владимира Путина о приостановке валютных операций российских банков по счетам юрлиц лишь создает дополнительные стимулы для этого.Отмечается, что введение таких мер направлено на то, чтобы стимулировать бизнес не держать денежные средства в банках в "токсичных" валютах, не накапливать на счетах валютные остатки."Банки из-за того, что у них из-за санкций блокируют их корсчета и замораживают остатки денежных средств на них, не могут исполнить свои обязательства перед клиентами в той валюте, которая заморожена. Банки уже предпринимают усилия для того, чтобы юридические лица и ИП переводили средства в валютах недружественных стран в рубли или в дружественные валюты, а указ создает дополнительные стимулы для этого. Если же компания или ИП решает хранить деньги в токсичных валютах, то такие клиенты будут разделять с банком и риск заморозки средств", - заключил регулятор.
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экономика, санкции в отношении россии
15:24 09.08.2022 (обновлено: 16:27 09.08.2022)
 
Российские банки поощряют отказ от валют недружественных стран

Российские банки поощряют юрлиц в переводе средств из валют недружественных стран в иные

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры и монеты евро . Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Банк России заявил, что банки дестимулируют накопления в "недружественной" валюте, а указ президента России Владимира Путина о приостановке валютных операций российских банков по счетам юрлиц лишь создает дополнительные стимулы для этого.
Отмечается, что введение таких мер направлено на то, чтобы стимулировать бизнес не держать денежные средства в банках в "токсичных" валютах, не накапливать на счетах валютные остатки.
"Банки из-за того, что у них из-за санкций блокируют их корсчета и замораживают остатки денежных средств на них, не могут исполнить свои обязательства перед клиентами в той валюте, которая заморожена. Банки уже предпринимают усилия для того, чтобы юридические лица и ИП переводили средства в валютах недружественных стран в рубли или в дружественные валюты, а указ создает дополнительные стимулы для этого. Если же компания или ИП решает хранить деньги в токсичных валютах, то такие клиенты будут разделять с банком и риск заморозки средств", - заключил регулятор.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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В ЦБ прокомментировали указ Путина о "токсичных валютах"
 
ЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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