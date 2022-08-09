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Цены в Британии не прекратят сразу расти при любом премьере, заявил Уоллес

Цены в Британии не прекратят сразу расти при любом премьере, заявил Уоллес - РИА Новости, 09.08.2022

Цены в Британии не прекратят сразу расти при любом премьере, заявил Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что независимо от того, кто станет новым премьер-министром страны, правительство не сможет быстро решить... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T18:22

2022-08-09T18:22

2022-08-09T18:22

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что независимо от того, кто станет новым премьер-министром страны, правительство не сможет быстро решить проблему роста стоимости жизни, сообщила во вторник газета Guardian."Нет ни одного человека, который предлагает решение этим значительным повышениям (цен), ни Лейбористская партия (оппозиция – ред.), ни Риши Сунак, никто другой... И идея, что правительство достанет волшебную палочку, независимо от того, кто станет премьер-министром, в том числе (глава) Лейбористской партии, шарлатанская, так сказать", - цитирует издание Уоллеса.По его словам, правительство не сможет решить проблему роста стоимости жизни во всем её масштабе, и это то, что "люди должны понять", так как это "честная правда".Однако он все равно встал на защиту налоговой политики, предлагаемой главой МИД Лиз Трасс в случае её избрания на пост премьера, пишет газета. Уоллес заявил, что снижение налогов является одним из путей помощи жителям, которые столкнулись с финансовыми трудностями. Трасс выбрала именно этот способ, однако она не исключает альтернативы, отмечает Guardian.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%.По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%. В июле стало известно, что инфляция достигла отметки в 9,4%.

https://ria.ru/20220807/britaniya-1807839422.html

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великобритания, россия, украина, лиз трасс, риши сунак