https://ria.ru/20220809/ukraina-1808351973.html

Экс-президент Чехии: Запад замалчивает неудобные тезисы об Украине

Экс-президент Чехии: Запад замалчивает неудобные тезисы об Украине - РИА Новости, 09.08.2022

Экс-президент Чехии: Запад замалчивает неудобные тезисы об Украине

Запад пытается освещать украинский кризис лишь с выгодных ему позиций и не затрагивает важные вопросы, которые помогли бы разобраться в его причинах, заявил... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:59

2022-08-09T15:59

2022-08-09T17:01

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Запад пытается освещать украинский кризис лишь с выгодных ему позиций и не затрагивает важные вопросы, которые помогли бы разобраться в его причинах, заявил бывший президент Чехии Вацлав Клаус в интервью изданию iDnes.cz.Клаус посетовал, что западные лидеры не хотят обсуждать опасения Москвы о приближении НАТО к ее границам, а также растущий уровень враждебности Украины по отношению к России в целом и к русскоязычному меньшинству, проживающему на ее территории.По мнению экс-президента, диктат "единственно правильного" европейского мнения и игнорирование правды по украинскому кризису чрезвычайно опасны."Обладатели верного, политически корректного мнения твердо убеждены, что несогласные с их позицией — либо проплаченные агенты Кремля, либо полные дураки", — заметил Клаус.Такая позиция не позволяет адекватно оценить издержки, которые приходится терпеть из-за поспешных решений о военной помощи Киеву и принятии украинских беженцев.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, накануне Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808210569.html

https://ria.ru/20220809/ukraina-1808130827.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, нато, европа, евросоюз, чехия