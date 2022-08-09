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Экс-президент Чехии: Запад замалчивает неудобные тезисы об Украине - РИА Новости, 09.08.2022
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Экс-президент Чехии: Запад замалчивает неудобные тезисы об Украине
Экс-президент Чехии: Запад замалчивает неудобные тезисы об Украине - РИА Новости, 09.08.2022
Экс-президент Чехии: Запад замалчивает неудобные тезисы об Украине
Запад пытается освещать украинский кризис лишь с выгодных ему позиций и не затрагивает важные вопросы, которые помогли бы разобраться в его причинах, заявил... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:59
2022-08-09T17:01
в мире
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россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Запад пытается освещать украинский кризис лишь с выгодных ему позиций и не затрагивает важные вопросы, которые помогли бы разобраться в его причинах, заявил бывший президент Чехии Вацлав Клаус в интервью изданию iDnes.cz.Клаус посетовал, что западные лидеры не хотят обсуждать опасения Москвы о приближении НАТО к ее границам, а также растущий уровень враждебности Украины по отношению к России в целом и к русскоязычному меньшинству, проживающему на ее территории.По мнению экс-президента, диктат "единственно правильного" европейского мнения и игнорирование правды по украинскому кризису чрезвычайно опасны."Обладатели верного, политически корректного мнения твердо убеждены, что несогласные с их позицией — либо проплаченные агенты Кремля, либо полные дураки", — заметил Клаус.Такая позиция не позволяет адекватно оценить издержки, которые приходится терпеть из-за поспешных решений о военной помощи Киеву и принятии украинских беженцев.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, накануне Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808210569.html
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в мире, украина, россия, нато, европа, евросоюз, чехия
15:59 09.08.2022 (обновлено: 17:01 09.08.2022)
 
Экс-президент Чехии: Запад замалчивает неудобные тезисы об Украине

Экс-президент Чехии Клаус обвинил страны Запада в замалчивании правды об Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Запад пытается освещать украинский кризис лишь с выгодных ему позиций и не затрагивает важные вопросы, которые помогли бы разобраться в его причинах, заявил бывший президент Чехии Вацлав Клаус в интервью изданию iDnes.cz.

"Однобокая западная пропаганда вокруг конфликта на Украине — путь к новому рабству и несвободе. Поэтому так важно перестать отмалчиваться по некоторым вопросам, которые требуют решительной дискуссии", — отметил политик.

Клаус посетовал, что западные лидеры не хотят обсуждать опасения Москвы о приближении НАТО к ее границам, а также растущий уровень враждебности Украины по отношению к России в целом и к русскоязычному меньшинству, проживающему на ее территории.
По мнению экс-президента, диктат "единственно правильного" европейского мнения и игнорирование правды по украинскому кризису чрезвычайно опасны.
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"Обладатели верного, политически корректного мнения твердо убеждены, что несогласные с их позицией — либо проплаченные агенты Кремля, либо полные дураки", — заметил Клаус.
Такая позиция не позволяет адекватно оценить издержки, которые приходится терпеть из-за поспешных решений о военной помощи Киеву и принятии украинских беженцев.

"Бездействие, продолжение поставок все более совершенных вооружений на Украину и усиление санкций, которые в немалой степени сказываются и на нас, — не способ урегулировать ситуацию", — заключил политик.

На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, накануне Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.
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