15:59 09.08.2022 (обновлено: 17:01 09.08.2022)
Экс-президент Чехии: Запад замалчивает неудобные тезисы об Украине
Экс-президент Чехии Клаус обвинил страны Запада в замалчивании правды об Украине
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Запад пытается освещать украинский кризис лишь с выгодных ему позиций и не затрагивает важные вопросы, которые помогли бы разобраться в его причинах, заявил бывший президент Чехии Вацлав Клаус в интервью изданию iDnes.cz.
"Однобокая западная пропаганда вокруг конфликта на Украине — путь к новому рабству и несвободе. Поэтому так важно перестать отмалчиваться по некоторым вопросам, которые требуют решительной дискуссии", — отметил политик.
Клаус посетовал, что западные лидеры не хотят обсуждать опасения Москвы о приближении НАТО к ее границам, а также растущий уровень враждебности Украины по отношению к России в целом и к русскоязычному меньшинству, проживающему на ее территории.
По мнению экс-президента, диктат "единственно правильного" европейского мнения и игнорирование правды по украинскому кризису чрезвычайно опасны.
"Обладатели верного, политически корректного мнения твердо убеждены, что несогласные с их позицией — либо проплаченные агенты Кремля, либо полные дураки", — заметил Клаус.
Такая позиция не позволяет адекватно оценить издержки, которые приходится терпеть из-за поспешных решений о военной помощи Киеву и принятии украинских беженцев.
"Бездействие, продолжение поставок все более совершенных вооружений на Украину и усиление санкций, которые в немалой степени сказываются и на нас, — не способ урегулировать ситуацию", — заключил политик.
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, накануне Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.