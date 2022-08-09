14:32 09.08.2022 (обновлено: 15:26 09.08.2022)
Одно решение США по Украине взбесило американцев
Читатели Bloomberg раскритиковали решение США об очередном пакете помощи Украине
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Читатели американского издания Bloomberg пришли в ярость после того, как США объявили о выделении Украине дополнительной помощи в размере 5,5 миллиарда долларов.
"Надоело, что Запад спасает Украину. Пусть сами разбираются с Россией", — согласился другой.
"Жаль, что Байден не поддерживает так трудолюбивых американцев", — заметил еще один читатель.
"Половина этой суммы пойдет в карман Зеленскому, а другая — будет поделена между остальными членами его режима", — отметил четвертый пользователь.
"Каждый доллар предназначен для разрушения и смерти. Как насчет того, чтобы вложить эти деньги в установление мира?" — задались вопросом читатели.
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Накануне американские власти объявили о выделении дополнительной помощи Киеву на общую сумму 5,5 миллиарда долларов. При этом миллиард пойдет на военные расходы, а четыре с половиной миллиарда — на зарплаты гражданским служащим, учителям и врачам, оплату газа и электричества для объектов инфраструктуры. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за "беспрецедентную поддержку".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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