https://ria.ru/20220809/ukraina-1808317446.html

Одно решение США по Украине взбесило американцев

Одно решение США по Украине взбесило американцев - РИА Новости, 09.08.2022

Одно решение США по Украине взбесило американцев

Читатели американского издания Bloomberg пришли в ярость после того, как США объявили о выделении Украине дополнительной помощи в размере 5,5 миллиарда... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:32

2022-08-09T14:32

2022-08-09T15:26

в мире

джо байден

владимир зеленский

владимир путин

киев

украина

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1e/1806035320_0:51:3070:1779_1920x0_80_0_0_e35c317f447bd7ca75c063386116f4ee.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Читатели американского издания Bloomberg пришли в ярость после того, как США объявили о выделении Украине дополнительной помощи в размере 5,5 миллиарда долларов."Кажется глупым посылать миллиарды на помощь Киеву, когда США разваливаются", — написал один из пользователей."Надоело, что Запад спасает Украину. Пусть сами разбираются с Россией", — согласился другой."Жаль, что Байден не поддерживает так трудолюбивых американцев", — заметил еще один читатель."Половина этой суммы пойдет в карман Зеленскому, а другая — будет поделена между остальными членами его режима", — отметил четвертый пользователь.Накануне американские власти объявили о выделении дополнительной помощи Киеву на общую сумму 5,5 миллиарда долларов. При этом миллиард пойдет на военные расходы, а четыре с половиной миллиарда — на зарплаты гражданским служащим, учителям и врачам, оплату газа и электричества для объектов инфраструктуры. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за "беспрецедентную поддержку".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html

https://ria.ru/20220803/zapad-1806786707.html

киев

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, киев, украина, сша, нато, признание днр и лнр в россии