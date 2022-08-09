https://ria.ru/20220809/ukraina-1808312323.html
В Киеве заявили, что ведут "креативную войну" против российских войск
В Киеве заявили, что ведут "креативную войну" против российских войск - РИА Новости, 09.08.2022
В Киеве заявили, что ведут "креативную войну" против российских войск
Заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:14
2022-08-09T14:14
2022-08-09T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
михаил подоляк
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793932127_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_c6a4f302b0f5486268376d5713b9ddec.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."Была ли это информационно-психологическая операция (заявления о контрнаступлении на Херсон - ред.)? Безусловно, сегодня все публичные комментарии - это часть информационно-психологической операции", - заявил Подоляк в интервью украинской службе Би-би-си.Подоляк утверждает, что Украина ведет "креативную войну", где ключевой задачей является деморализация российских войск.Представители украинской власти неоднократно заявляли о якобы стягивании военной техники и подготовке плацдарма к "контрнаступлению" на освобожденные территории.Министр обороны Украины Алексей Резников в июле в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220809/nevskiy-1808217040.html
https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793932127_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c17312210658fe32ab27078a7935df13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, михаил подоляк, вооруженные силы украины, донбасс
14:14 09.08.2022 (обновлено: 14:18 09.08.2022)
В Киеве заявили, что ведут "креативную войну" против российских войск
Подоляк назвал заявления о контрнаступлении на Херсон частью психологической операции
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции, заявил
советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Была ли это информационно-психологическая операция (заявления о контрнаступлении на Херсон - ред.)? Безусловно, сегодня все публичные комментарии - это часть информационно-психологической операции", - заявил Подоляк в интервью украинской службе Би-би-си.
Подоляк утверждает, что Украина ведет "креативную войну", где ключевой задачей является деморализация российских войск.
Представители украинской власти неоднократно заявляли о якобы стягивании военной техники и подготовке плацдарма к "контрнаступлению" на освобожденные территории.
Министр обороны Украины Алексей Резников в июле в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.