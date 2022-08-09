https://ria.ru/20220809/ukraina-1808312323.html

В Киеве заявили, что ведут "креативную войну" против российских войск

В Киеве заявили, что ведут "креативную войну" против российских войск - РИА Новости, 09.08.2022

В Киеве заявили, что ведут "креативную войну" против российских войск

Заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:14

2022-08-09T14:14

2022-08-09T14:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

михаил подоляк

вооруженные силы украины

донбасс

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."Была ли это информационно-психологическая операция (заявления о контрнаступлении на Херсон - ред.)? Безусловно, сегодня все публичные комментарии - это часть информационно-психологической операции", - заявил Подоляк в интервью украинской службе Би-би-си.Подоляк утверждает, что Украина ведет "креативную войну", где ключевой задачей является деморализация российских войск.Представители украинской власти неоднократно заявляли о якобы стягивании военной техники и подготовке плацдарма к "контрнаступлению" на освобожденные территории.Министр обороны Украины Алексей Резников в июле в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220809/nevskiy-1808217040.html

https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, михаил подоляк, вооруженные силы украины, донбасс