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Российские военные уничтожили под Уманью склад боеприпасов к HIMARS и M777 - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/ukraina-1808287888.html
Российские военные уничтожили под Уманью склад боеприпасов к HIMARS и M777
Российские военные уничтожили под Уманью склад боеприпасов к HIMARS и M777 - РИА Новости, 09.08.2022
Российские военные уничтожили под Уманью склад боеприпасов к HIMARS и M777
Российские крылатые ракеты уничтожили в Черкасской области склад со снарядами к американским РСЗО HIMARS и гаубицам М777, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:11
2022-08-09T13:44
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
умань
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские крылатые ракеты уничтожили в Черкасской области склад со снарядами к американским РСЗО HIMARS и гаубицам М777, сообщили журналистам в Минобороны."Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более трехсот реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777", — говорится в сводке.Кроме того, ВКС нанесли ракетный удар в Винницкой области — там в районе поселка Вороновица уничтожен заглубленный командный пункт украинских ВВС.Авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления украинских войск и склад боеприпасов на территории ДНР и еще два склада в Херсонской и Николаевской областях. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные подавили две артиллерийские батареи (одна из них — американских гаубиц М777), два взвода реактивных систем залпового огня и шесть взводов самоходных и буксируемых гаубиц.Подразделения ПВО при этом сбили украинский МиГ-29 и три беспилотника, а также 17 снарядов HIMARS.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220809/naemniki-1808287976.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), умань
13:11 09.08.2022 (обновлено: 13:44 09.08.2022)
 
Российские военные уничтожили под Уманью склад боеприпасов к HIMARS и M777

Минобороны России сообщило об уничтожении под Уманью склада боеприпасов к HIMARS и M777

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские крылатые ракеты уничтожили в Черкасской области склад со снарядами к американским РСЗО HIMARS и гаубицам М777, сообщили журналистам в Минобороны.
"Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более трехсот реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777", — говорится в сводке.
Кроме того, ВКС нанесли ракетный удар в Винницкой области — там в районе поселка Вороновица уничтожен заглубленный командный пункт украинских ВВС.
Авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления украинских войск и склад боеприпасов на территории ДНР и еще два склада в Херсонской и Николаевской областях. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные подавили две артиллерийские батареи (одна из них — американских гаубиц М777), два взвода реактивных систем залпового огня и шесть взводов самоходных и буксируемых гаубиц.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 13:11Специальная военная операция на Украине
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Подразделения ПВО при этом сбили украинский МиГ-29 и три беспилотника, а также 17 снарядов HIMARS.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Умань
 
 
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