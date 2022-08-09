13:11 09.08.2022 (обновлено: 13:44 09.08.2022)
Российские военные уничтожили под Уманью склад боеприпасов к HIMARS и M777
Минобороны России сообщило об уничтожении под Уманью склада боеприпасов к HIMARS и M777
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские крылатые ракеты уничтожили в Черкасской области склад со снарядами к американским РСЗО HIMARS и гаубицам М777, сообщили журналистам в Минобороны.
"Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более трехсот реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777", — говорится в сводке.
Кроме того, ВКС нанесли ракетный удар в Винницкой области — там в районе поселка Вороновица уничтожен заглубленный командный пункт украинских ВВС.
Авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления украинских войск и склад боеприпасов на территории ДНР и еще два склада в Херсонской и Николаевской областях. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные подавили две артиллерийские батареи (одна из них — американских гаубиц М777), два взвода реактивных систем залпового огня и шесть взводов самоходных и буксируемых гаубиц.
Подразделения ПВО при этом сбили украинский МиГ-29 и три беспилотника, а также 17 снарядов HIMARS.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.