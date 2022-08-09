https://ria.ru/20220809/ukraina-1808287888.html

Российские военные уничтожили под Уманью склад боеприпасов к HIMARS и M777

Российские военные уничтожили под Уманью склад боеприпасов к HIMARS и M777 - РИА Новости, 09.08.2022

Российские военные уничтожили под Уманью склад боеприпасов к HIMARS и M777

Российские крылатые ракеты уничтожили в Черкасской области склад со снарядами к американским РСЗО HIMARS и гаубицам М777, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:11

2022-08-09T13:11

2022-08-09T13:44

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

умань

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские крылатые ракеты уничтожили в Черкасской области склад со снарядами к американским РСЗО HIMARS и гаубицам М777, сообщили журналистам в Минобороны."Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более трехсот реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777", — говорится в сводке.Кроме того, ВКС нанесли ракетный удар в Винницкой области — там в районе поселка Вороновица уничтожен заглубленный командный пункт украинских ВВС.Авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления украинских войск и склад боеприпасов на территории ДНР и еще два склада в Херсонской и Николаевской областях. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные подавили две артиллерийские батареи (одна из них — американских гаубиц М777), два взвода реактивных систем залпового огня и шесть взводов самоходных и буксируемых гаубиц.Подразделения ПВО при этом сбили украинский МиГ-29 и три беспилотника, а также 17 снарядов HIMARS.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220809/naemniki-1808287976.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), умань