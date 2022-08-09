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В Киеве признали, что две трети стран мира не поддерживают Украину - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/ukraina-1808283935.html
В Киеве признали, что две трети стран мира не поддерживают Украину
В Киеве признали, что две трети стран мира не поддерживают Украину - РИА Новости, 09.08.2022
В Киеве признали, что две трети стран мира не поддерживают Украину
Две трети мирового сообщества стоят на нейтральных или пророссийских позициях в вопросе конфликта на Украине, признал советник главы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:02
2022-08-09T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Две трети мирового сообщества стоят на нейтральных или пророссийских позициях в вопросе конфликта на Украине, признал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220809/ukraina-1808130827.html
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
13:02 09.08.2022
 
В Киеве признали, что две трети стран мира не поддерживают Украину

Подоляк заявил, что две трети стран мира нейтральны к Украине или поддерживают Россию

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Две трети мирового сообщества стоят на нейтральных или пророссийских позициях в вопросе конфликта на Украине, признал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Наиболее, на мой взгляд, гуманистическая и цивилизованная часть мира признала Россию страной-агрессором и ввела очень мощные санкции. Но две трети мира занимает или нейтральную позицию и ведет определенные бизнес-коммуникации с РФ, или вообще стоит на пророссийских позициях", - заявил Подоляк в интервью украинской службе Би-би-си.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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