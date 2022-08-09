https://ria.ru/20220809/ukraina-1808283935.html

В Киеве признали, что две трети стран мира не поддерживают Украину

В Киеве признали, что две трети стран мира не поддерживают Украину - РИА Новости, 09.08.2022

В Киеве признали, что две трети стран мира не поддерживают Украину

Две трети мирового сообщества стоят на нейтральных или пророссийских позициях в вопросе конфликта на Украине, признал советник главы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:02

2022-08-09T13:02

2022-08-09T13:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Две трети мирового сообщества стоят на нейтральных или пророссийских позициях в вопросе конфликта на Украине, признал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220809/ukraina-1808130827.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии