https://ria.ru/20220809/ukraina-1808274610.html

В Кремле прокомментировали планы производства турецких дронов на Украине

В Кремле прокомментировали планы производства турецких дронов на Украине - РИА Новости, 09.08.2022

В Кремле прокомментировали планы производства турецких дронов на Украине

В случае появления на Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:41

2022-08-09T12:41

2022-08-09T13:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

дмитрий песков

турция

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В случае появления на Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее посол Украины в Турции объявил, что турецкая компания Bayraktar построит на Украине завод по производству одноименных беспилотников, компания якобы уже зарегистрировалась и купила земельный участок.В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года было начато уже собственное производство данного БПЛА по соглашению с Турцией, но детали не уточнялись. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабхского конфликта 2020 года между Арменией и Азербайджаном.

https://ria.ru/20220808/bayraktar-1808054469.html

украина

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, дмитрий песков, турция