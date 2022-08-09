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В Кремле прокомментировали планы производства турецких дронов на Украине - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/ukraina-1808274610.html
В Кремле прокомментировали планы производства турецких дронов на Украине
В Кремле прокомментировали планы производства турецких дронов на Украине - РИА Новости, 09.08.2022
В Кремле прокомментировали планы производства турецких дронов на Украине
В случае появления на Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:41
2022-08-09T13:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
дмитрий песков
турция
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В случае появления на Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее посол Украины в Турции объявил, что турецкая компания Bayraktar построит на Украине завод по производству одноименных беспилотников, компания якобы уже зарегистрировалась и купила земельный участок.В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года было начато уже собственное производство данного БПЛА по соглашению с Турцией, но детали не уточнялись. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабхского конфликта 2020 года между Арменией и Азербайджаном.
https://ria.ru/20220808/bayraktar-1808054469.html
украина
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безопасность, украина, дмитрий песков, турция
12:41 09.08.2022 (обновлено: 13:00 09.08.2022)
 
В Кремле прокомментировали планы производства турецких дронов на Украине

Песков предрек заводу турецких беспилотников Bayraktar на Украине демилитаризацию

© AP Photo / Efrem LukatskyБоевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В случае появления на Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее посол Украины в Турции объявил, что турецкая компания Bayraktar построит на Украине завод по производству одноименных беспилотников, компания якобы уже зарегистрировалась и купила земельный участок.
"Сам факт создания такого объекта, который сразу же, конечно же, попадет под тему демилитаризации - это нужно понимать - конечно, это лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года было начато уже собственное производство данного БПЛА по соглашению с Турцией, но детали не уточнялись. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабхского конфликта 2020 года между Арменией и Азербайджаном.
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 14:37Специальная военная операция на Украине
Производство Bayraktar на Украине не помешает спецоперации, заявил эксперт
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаДмитрий ПесковТурция
 
 
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