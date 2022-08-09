12:41 09.08.2022 (обновлено: 13:00 09.08.2022)
В Кремле прокомментировали планы производства турецких дронов на Украине
Песков предрек заводу турецких беспилотников Bayraktar на Украине демилитаризацию
© AP Photo / Efrem LukatskyБоевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В случае появления на Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сам факт создания такого объекта, который сразу же, конечно же, попадет под тему демилитаризации - это нужно понимать - конечно, это лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года было начато уже собственное производство данного БПЛА по соглашению с Турцией, но детали не уточнялись. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабхского конфликта 2020 года между Арменией и Азербайджаном.