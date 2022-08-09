https://ria.ru/20220809/ufa-1808322391.html

В Уфе полицейский на внедорожнике сбил подростка

В Уфе полицейский на внедорожнике сбил подростка - РИА Новости, 09.08.2022

В Уфе полицейский на внедорожнике сбил подростка

Сотрудник полиции во время отпуска сбил на личном автомобиле подростка в Уфе, пострадавший госпитализирован, правоохранитель будет уволен, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:40

2022-08-09T14:40

2022-08-09T15:56

происшествия

авто

октябрьский район

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УФА, 9 авг - РИА Новости. Сотрудник полиции во время отпуска сбил на личном автомобиле подростка в Уфе, пострадавший госпитализирован, правоохранитель будет уволен, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.По данным ведомства, инцидент произошёл в поселке Нагаево Октябрьского района Уфы."Водитель автомобиля Chevrolet Niva, выехав на встречную полосу для совершения обгона, допустил наезд на пешехода, 15-летний подросток с травмами доставлен в больницу", - рассказали в МВД.Собеседник отметил, что водитель был задержан. "В ходе оформления ДТП было установлено, что он является сотрудником отдела полиции №7 УМВД России по Уфе, который находился в очередном отпуске и был на личном автомобиле", - пояснили в ведомстве.Министром внутренних дел по Башкирии генерал-лейтенантом полиции Романом Деевым назначена служебная проверка."По результатам проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", - добавили в полиции.Telegram-каналы пишут, что подросток получил множественные переломы и находится в реанимации.В СУСК РФ по Башкирии сообщили, что после аварии водитель скрылся с места происшествия. "Следственным управлением принято решение ходатайствовать перед органами прокуратуры о передаче материалов проверки по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20220806/dtp-1807764072.html

https://ria.ru/20220807/dtp-1807856124.html

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происшествия, авто, октябрьский район, уфа, chevrolet, россия