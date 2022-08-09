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Саудовская Аравия и США проведут учения в Красном море

Саудовская Аравия и США проведут учения в Красном море - РИА Новости, 09.08.2022

Саудовская Аравия и США проведут учения в Красном море

Корпуса морской пехоты Саудовской Аравии и США прибыли в саудовский город-порт Янбу на Красном море в рамках подготовки к участию в двусторонних учениях Native... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T18:34

2022-08-09T18:34

2022-08-09T18:34

в мире

саудовская аравия

сша

красное море

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ДОХА, 9 авг - РИА Новости. Корпуса морской пехоты Саудовской Аравии и США прибыли в саудовский город-порт Янбу на Красном море в рамках подготовки к участию в двусторонних учениях Native Fury 22 на западе Саудовской Аравии, которые начнутся в середине этой недели, сообщило Саудовское агентство новостей.В Янбу, который является главным торговым и транспортным портом западного побережья королевства, находится военно-морская база.По информации агентства, учения с участием военно-морских сил Саудовской Аравии и США в Красном море продлятся несколько дней, они "направлены на укрепление партнерства между военными Саудовской Аравии и их американскими коллегами для осуществления двусторонних планов".Ранее ответственное за операции на Ближнем Востоке и в Южной Азии Центральное командование США (CENTCOM) объявило, что ежегодные полевые учения запланированы на май-июнь 2023 в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20220728/ucheniya-1805470112.html

саудовская аравия

сша

красное море

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в мире, саудовская аравия, сша, красное море