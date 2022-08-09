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Саудовская Аравия и США проведут учения в Красном море - РИА Новости, 09.08.2022
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Саудовская Аравия и США проведут учения в Красном море
Саудовская Аравия и США проведут учения в Красном море - РИА Новости, 09.08.2022
Саудовская Аравия и США проведут учения в Красном море
Корпуса морской пехоты Саудовской Аравии и США прибыли в саудовский город-порт Янбу на Красном море в рамках подготовки к участию в двусторонних учениях Native... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T18:34
2022-08-09T18:34
в мире
саудовская аравия
сша
красное море
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ДОХА, 9 авг - РИА Новости. Корпуса морской пехоты Саудовской Аравии и США прибыли в саудовский город-порт Янбу на Красном море в рамках подготовки к участию в двусторонних учениях Native Fury 22 на западе Саудовской Аравии, которые начнутся в середине этой недели, сообщило Саудовское агентство новостей.В Янбу, который является главным торговым и транспортным портом западного побережья королевства, находится военно-морская база.По информации агентства, учения с участием военно-морских сил Саудовской Аравии и США в Красном море продлятся несколько дней, они "направлены на укрепление партнерства между военными Саудовской Аравии и их американскими коллегами для осуществления двусторонних планов".Ранее ответственное за операции на Ближнем Востоке и в Южной Азии Центральное командование США (CENTCOM) объявило, что ежегодные полевые учения запланированы на май-июнь 2023 в Саудовской Аравии.
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в мире, саудовская аравия, сша, красное море
18:34 09.08.2022
 
Саудовская Аравия и США проведут учения в Красном море

ВМС Саудовской Аравии и США проведут учения Native Fury 22 в Красном море

© AP Photo / Saudi Press AgencyВоенослужащие Вооруженных сил Саудовской Аравии во время учений
Военослужащие Вооруженных сил Саудовской Аравии во время учений - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Saudi Press Agency
Военослужащие Вооруженных сил Саудовской Аравии во время учений. Архивное фото
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ДОХА, 9 авг - РИА Новости. Корпуса морской пехоты Саудовской Аравии и США прибыли в саудовский город-порт Янбу на Красном море в рамках подготовки к участию в двусторонних учениях Native Fury 22 на западе Саудовской Аравии, которые начнутся в середине этой недели, сообщило Саудовское агентство новостей.
В Янбу, который является главным торговым и транспортным портом западного побережья королевства, находится военно-морская база.
По информации агентства, учения с участием военно-морских сил Саудовской Аравии и США в Красном море продлятся несколько дней, они "направлены на укрепление партнерства между военными Саудовской Аравии и их американскими коллегами для осуществления двусторонних планов".
Ранее ответственное за операции на Ближнем Востоке и в Южной Азии Центральное командование США (CENTCOM) объявило, что ежегодные полевые учения запланированы на май-июнь 2023 в Саудовской Аравии.
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