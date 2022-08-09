В МИД КНР назвали военные учения предостережением для провокаторов
Представитель МИД КНР назвал военные учения у Тайваня предостережением для провокаторов
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений
Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений. Архивное фото
ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. Военные учения, которые Китая проводит у Тайваня, законны и оправданы, являются "предостережением для провокаторов", заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Они являются предупреждением для провокаторов, а также законным шагом Китая по защите государственного суверенитета и территориальной целостности", - сказал дипломат.
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На вопрос журналиста о том, когда Китай планирует прекратить учения у Тайваня, Ван Вэньбинь не ответил, посоветовав обратиться в "компетентные органы".
Народно-освободительная армия Китая во вторник продолжила учения вокруг Тайваня, сообщили ранее в восточной зоне боевого командования НОАК.
НОАК в ответ на визит спикера палаты представителей США на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.