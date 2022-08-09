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В МИД КНР назвали военные учения предостережением для провокаторов - РИА Новости, 09.08.2022
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В МИД КНР назвали военные учения предостережением для провокаторов
В МИД КНР назвали военные учения предостережением для провокаторов - РИА Новости, 09.08.2022
В МИД КНР назвали военные учения предостережением для провокаторов
Военные учения, которые Китая проводит у Тайваня, законны и оправданы, являются "предостережением для провокаторов", заявил на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:06
2022-08-09T12:06
в мире
китай
тайвань
народно-освободительная армия китая
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. Военные учения, которые Китая проводит у Тайваня, законны и оправданы, являются "предостережением для провокаторов", заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Они являются предупреждением для провокаторов, а также законным шагом Китая по защите государственного суверенитета и территориальной целостности", - сказал дипломат.На вопрос журналиста о том, когда Китай планирует прекратить учения у Тайваня, Ван Вэньбинь не ответил, посоветовав обратиться в "компетентные органы".Народно-освободительная армия Китая во вторник продолжила учения вокруг Тайваня, сообщили ранее в восточной зоне боевого командования НОАК.НОАК в ответ на визит спикера палаты представителей США на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, китай, тайвань, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань
12:06 09.08.2022
 
В МИД КНР назвали военные учения предостережением для провокаторов

Представитель МИД КНР назвал военные учения у Тайваня предостережением для провокаторов

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений
Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. Военные учения, которые Китая проводит у Тайваня, законны и оправданы, являются "предостережением для провокаторов", заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Они являются предупреждением для провокаторов, а также законным шагом Китая по защите государственного суверенитета и территориальной целостности", - сказал дипломат.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 20:40
Пентагон: США не поддерживают движение Тайваня к независимости
На вопрос журналиста о том, когда Китай планирует прекратить учения у Тайваня, Ван Вэньбинь не ответил, посоветовав обратиться в "компетентные органы".
Народно-освободительная армия Китая во вторник продолжила учения вокруг Тайваня, сообщили ранее в восточной зоне боевого командования НОАК.
НОАК в ответ на визит спикера палаты представителей США на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 17:35
Китай не прекратит учения до воссоединения с Тайванем, считают эксперты
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 08:00
"У них козырь в рукаве". О чем Китай предупредил США
 
В миреКитайТайваньНародно-освободительная армия КитаяВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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