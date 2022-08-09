https://ria.ru/20220809/ucheniya-1808261961.html

В МИД КНР назвали военные учения предостережением для провокаторов

В МИД КНР назвали военные учения предостережением для провокаторов - РИА Новости, 09.08.2022

В МИД КНР назвали военные учения предостережением для провокаторов

Военные учения, которые Китая проводит у Тайваня, законны и оправданы, являются "предостережением для провокаторов", заявил на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:06

2022-08-09T12:06

2022-08-09T12:06

в мире

китай

тайвань

народно-освободительная армия китая

визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. Военные учения, которые Китая проводит у Тайваня, законны и оправданы, являются "предостережением для провокаторов", заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Они являются предупреждением для провокаторов, а также законным шагом Китая по защите государственного суверенитета и территориальной целостности", - сказал дипломат.На вопрос журналиста о том, когда Китай планирует прекратить учения у Тайваня, Ван Вэньбинь не ответил, посоветовав обратиться в "компетентные органы".Народно-освободительная армия Китая во вторник продолжила учения вокруг Тайваня, сообщили ранее в восточной зоне боевого командования НОАК.НОАК в ответ на визит спикера палаты представителей США на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220808/ssha-1808173131.html

https://ria.ru/20220808/ucheniya-1808118727.html

https://ria.ru/20220809/kitay-1808129957.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань