https://ria.ru/20220809/ucheniya-1808248864.html

Армия Китая продолжает военные учения вокруг Тайваня

Армия Китая продолжает военные учения вокруг Тайваня - РИА Новости, 09.08.2022

Армия Китая продолжает военные учения вокруг Тайваня

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая во вторник продолжает учения вокруг Тайваня, несмотря на то, что они должны были... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:35

2022-08-09T11:35

2022-08-09T11:36

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тайвань

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народно-освободительная армия китая

визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая во вторник продолжает учения вокруг Тайваня, несмотря на то, что они должны были завершиться еще в воскресенье, основное внимание направлено на отработку операций по "совместной блокаде" и "совместной защите", следует из заявления командования."Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 9 августа продолжила организацию совместных военных учений в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, основное внимание уделено организации операций по совместной блокаде и совместной защите", - говорится в заявлении восточной зоны боевого командования в официальном аккаунте с соцсети WeChat.Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.Официальный Пекин не сообщает, когда маневры вокруг острова завершатся, при этом китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков 8 августа сообщила, что военные учения НОАК у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся.

https://ria.ru/20220809/tayvan-1808192046.html

https://ria.ru/20220809/tayvan-1808203878.html

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тайвань

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, wechat, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань, сша