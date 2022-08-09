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Армия Китая продолжает военные учения вокруг Тайваня - РИА Новости, 09.08.2022
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Армия Китая продолжает военные учения вокруг Тайваня
Армия Китая продолжает военные учения вокруг Тайваня - РИА Новости, 09.08.2022
Армия Китая продолжает военные учения вокруг Тайваня
Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая во вторник продолжает учения вокруг Тайваня, несмотря на то, что они должны были... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:35
2022-08-09T11:36
в мире
китай
тайвань
wechat
народно-освободительная армия китая
визит пелоси на тайвань
сша
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ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая во вторник продолжает учения вокруг Тайваня, несмотря на то, что они должны были завершиться еще в воскресенье, основное внимание направлено на отработку операций по "совместной блокаде" и "совместной защите", следует из заявления командования."Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 9 августа продолжила организацию совместных военных учений в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, основное внимание уделено организации операций по совместной блокаде и совместной защите", - говорится в заявлении восточной зоны боевого командования в официальном аккаунте с соцсети WeChat.Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.Официальный Пекин не сообщает, когда маневры вокруг острова завершатся, при этом китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков 8 августа сообщила, что военные учения НОАК у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся.
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в мире, китай, тайвань, wechat, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань, сша
11:35 09.08.2022 (обновлено: 11:36 09.08.2022)
 
Армия Китая продолжает военные учения вокруг Тайваня

Восточная зона боевого командования армии КНР во вторник продолжает учения вокруг Тайваня

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений
Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая во вторник продолжает учения вокруг Тайваня, несмотря на то, что они должны были завершиться еще в воскресенье, основное внимание направлено на отработку операций по "совместной блокаде" и "совместной защите", следует из заявления командования.
"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 9 августа продолжила организацию совместных военных учений в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, основное внимание уделено организации операций по совместной блокаде и совместной защите", - говорится в заявлении восточной зоны боевого командования в официальном аккаунте с соцсети WeChat.
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Официальный Пекин не сообщает, когда маневры вокруг острова завершатся, при этом китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков 8 августа сообщила, что военные учения НОАК у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся.
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