11:35 09.08.2022 (обновлено: 11:36 09.08.2022)
Армия Китая продолжает военные учения вокруг Тайваня
Восточная зона боевого командования армии КНР во вторник продолжает учения вокруг Тайваня
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений
Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений. Архивное фото
ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая во вторник продолжает учения вокруг Тайваня, несмотря на то, что они должны были завершиться еще в воскресенье, основное внимание направлено на отработку операций по "совместной блокаде" и "совместной защите", следует из заявления командования.
"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 9 августа продолжила организацию совместных военных учений в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, основное внимание уделено организации операций по совместной блокаде и совместной защите", - говорится в заявлении восточной зоны боевого командования в официальном аккаунте с соцсети WeChat.
Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.