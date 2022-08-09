Рейтинг@Mail.ru
В Алжире впервые пройдут антитеррористические учения совместно с Россией - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/ucheniya-1808203538.html
В Алжире впервые пройдут антитеррористические учения совместно с Россией
В Алжире впервые пройдут антитеррористические учения совместно с Россией - РИА Новости, 09.08.2022
В Алжире впервые пройдут антитеррористические учения совместно с Россией
Российско-алжирские антитеррористические учения "Щит пустыни-2022" впервые пройдут в Алжире в ноябре, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T07:06
2022-08-09T07:06
безопасность
алжир (провинция)
южный военный округ
северный кавказ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16759/35/167593547_0:0:2023:1138_1920x0_80_0_0_b9d7f2d687a44109ce8105b59fa5947f.jpg
ВОЛГОГРАД, 9 авг — РИА Новости. Российско-алжирские антитеррористические учения "Щит пустыни-2022" впервые пройдут в Алжире в ноябре, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).Учения пройдут в ноябре на полигоне Хамагир в Алжире, их тема – тактические действия по поиску и уничтожению террористов в пустыне. По информации ЮВО, в мероприятии примут участие около 80 военнослужащих мотострелковых соединений, дислоцированных на Северном Кавказе, и 80 алжирских военнослужащих.По данным ЮВО, первое совместное российско-алжирское тактическое учение состоялось в октябре 2021 года на полигоне Тарское в Северной Осетии, в них было задействовано около 200 военнослужащих обеих стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20220419/ucheniya-1784233343.html
алжир (провинция)
северный кавказ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16759/35/167593547_0:0:2023:1518_1920x0_80_0_0_0383e50d573dc206170d41ec10b3e2ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, алжир (провинция), южный военный округ, северный кавказ, россия
07:06 09.08.2022
 
В Алжире впервые пройдут антитеррористические учения совместно с Россией

В ноябре в Алжире впервые пройдут антитеррористические учения совместно с Россией

© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкВид на город Алжир
Вид на город Алжир - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Первенцев
Перейти в фотобанк
Вид на город Алжир. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 9 авг — РИА Новости. Российско-алжирские антитеррористические учения "Щит пустыни-2022" впервые пройдут в Алжире в ноябре, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
"Впервые в Алжире пройдет совместное российско-алжирское антитеррористическое учение "Щит пустыни-2022". В провинции Бешар Алжирской Народной Демократической Республики прошла вторая — итоговая — планирующая конференция по подготовке к совместному российско-алжирскому учению", — сообщили в военном ведомстве.
Учения пройдут в ноябре на полигоне Хамагир в Алжире, их тема – тактические действия по поиску и уничтожению террористов в пустыне. По информации ЮВО, в мероприятии примут участие около 80 военнослужащих мотострелковых соединений, дислоцированных на Северном Кавказе, и 80 алжирских военнослужащих.
По данным ЮВО, первое совместное российско-алжирское тактическое учение состоялось в октябре 2021 года на полигоне Тарское в Северной Осетии, в них было задействовано около 200 военнослужащих обеих стран.
Флаг Вьетнама в Хошимине - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 10:05В мире
Россия и Вьетнам договорились о совместных военных учениях
 
БезопасностьАлжир (провинция)Южный военный округСеверный КавказРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала