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В Алжире впервые пройдут антитеррористические учения совместно с Россией
В Алжире впервые пройдут антитеррористические учения совместно с Россией - РИА Новости, 09.08.2022
В Алжире впервые пройдут антитеррористические учения совместно с Россией
Российско-алжирские антитеррористические учения "Щит пустыни-2022" впервые пройдут в Алжире в ноябре, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T07:06
2022-08-09T07:06
2022-08-09T07:06
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южный военный округ
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ВОЛГОГРАД, 9 авг — РИА Новости. Российско-алжирские антитеррористические учения "Щит пустыни-2022" впервые пройдут в Алжире в ноябре, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).Учения пройдут в ноябре на полигоне Хамагир в Алжире, их тема – тактические действия по поиску и уничтожению террористов в пустыне. По информации ЮВО, в мероприятии примут участие около 80 военнослужащих мотострелковых соединений, дислоцированных на Северном Кавказе, и 80 алжирских военнослужащих.По данным ЮВО, первое совместное российско-алжирское тактическое учение состоялось в октябре 2021 года на полигоне Тарское в Северной Осетии, в них было задействовано около 200 военнослужащих обеих стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20220419/ucheniya-1784233343.html
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безопасность, алжир (провинция), южный военный округ, северный кавказ, россия
В Алжире впервые пройдут антитеррористические учения совместно с Россией
В ноябре в Алжире впервые пройдут антитеррористические учения совместно с Россией