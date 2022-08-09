https://ria.ru/20220809/ucheniya-1808203538.html

В Алжире впервые пройдут антитеррористические учения совместно с Россией

В Алжире впервые пройдут антитеррористические учения совместно с Россией - РИА Новости, 09.08.2022

В Алжире впервые пройдут антитеррористические учения совместно с Россией

Российско-алжирские антитеррористические учения "Щит пустыни-2022" впервые пройдут в Алжире в ноябре, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T07:06

2022-08-09T07:06

2022-08-09T07:06

безопасность

алжир (провинция)

южный военный округ

северный кавказ

россия

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ВОЛГОГРАД, 9 авг — РИА Новости. Российско-алжирские антитеррористические учения "Щит пустыни-2022" впервые пройдут в Алжире в ноябре, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).Учения пройдут в ноябре на полигоне Хамагир в Алжире, их тема – тактические действия по поиску и уничтожению террористов в пустыне. По информации ЮВО, в мероприятии примут участие около 80 военнослужащих мотострелковых соединений, дислоцированных на Северном Кавказе, и 80 алжирских военнослужащих.По данным ЮВО, первое совместное российско-алжирское тактическое учение состоялось в октябре 2021 года на полигоне Тарское в Северной Осетии, в них было задействовано около 200 военнослужащих обеих стран.

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/ucheniya-1784233343.html

алжир (провинция)

северный кавказ

россия

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безопасность, алжир (провинция), южный военный округ, северный кавказ, россия