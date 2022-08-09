https://ria.ru/20220809/tribunal-1808238651.html

Пушилин ответил на вопрос о сроках трибунала над украинскими боевиками

Пушилин ответил на вопрос о сроках трибунала над украинскими боевиками - РИА Новости, 09.08.2022

Пушилин ответил на вопрос о сроках трибунала над украинскими боевиками

Сроки проведения трибунала над украинскими военными и боевиками определятся после завершения всеобъемлющей работы следователей, заявил во вторник глава ДНР... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:06

2022-08-09T11:06

2022-08-09T11:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

денис пушилин

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сроки проведения трибунала над украинскими военными и боевиками определятся после завершения всеобъемлющей работы следователей, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин."Сейчас ведется всеобъемлющая подготовка к трибуналу… Это и показания пленных, и осмотр их позиций, пунктов дислокаций, и вещдоки, формируется полная картина происходящего… По срокам точно не скажу, потому что там зависит еще от следователей. Как только следователи дадут отмашку", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев LIVE".Ранее Пушилин сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Москва выступает за широкое участие международных организаций в предстоящем трибунале над украинскими боевиками.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220720/tribunal-1803724816.html

https://ria.ru/20220703/naemniki-1799965429.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, денис пушилин, донбасс, вооруженные силы украины, украина