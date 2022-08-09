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Пушилин ответил на вопрос о сроках трибунала над украинскими боевиками - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/tribunal-1808238651.html
Пушилин ответил на вопрос о сроках трибунала над украинскими боевиками
Пушилин ответил на вопрос о сроках трибунала над украинскими боевиками - РИА Новости, 09.08.2022
Пушилин ответил на вопрос о сроках трибунала над украинскими боевиками
Сроки проведения трибунала над украинскими военными и боевиками определятся после завершения всеобъемлющей работы следователей, заявил во вторник глава ДНР... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:06
2022-08-09T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
денис пушилин
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сроки проведения трибунала над украинскими военными и боевиками определятся после завершения всеобъемлющей работы следователей, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин."Сейчас ведется всеобъемлющая подготовка к трибуналу… Это и показания пленных, и осмотр их позиций, пунктов дислокаций, и вещдоки, формируется полная картина происходящего… По срокам точно не скажу, потому что там зависит еще от следователей. Как только следователи дадут отмашку", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев LIVE".Ранее Пушилин сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Москва выступает за широкое участие международных организаций в предстоящем трибунале над украинскими боевиками.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220720/tribunal-1803724816.html
https://ria.ru/20220703/naemniki-1799965429.html
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луганская народная республика
донбасс
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, денис пушилин, донбасс, вооруженные силы украины, украина
11:06 09.08.2022
 
Пушилин ответил на вопрос о сроках трибунала над украинскими боевиками

Пушилин: сроки трибунала над украинскими боевиками определятся после работы следователей

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сроки проведения трибунала над украинскими военными и боевиками определятся после завершения всеобъемлющей работы следователей, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин.
"Сейчас ведется всеобъемлющая подготовка к трибуналу… Это и показания пленных, и осмотр их позиций, пунктов дислокаций, и вещдоки, формируется полная картина происходящего… По срокам точно не скажу, потому что там зависит еще от следователей. Как только следователи дадут отмашку", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев LIVE".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 14:36Специальная военная операция на Украине
В ДНР заявили, что трибунал пройдет после полного освобождения республики
Ранее Пушилин сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Москва выступает за широкое участие международных организаций в предстоящем трибунале над украинскими боевиками.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
Посол ЛНР в России Мирошник рассказал об иностранных наемниках в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 21:11Специальная военная операция на Украине
Документы о наемниках в рядах ВСУ станут доказательствами на трибунале
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинДонбассВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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