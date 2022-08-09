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Стало известно требование к судам, идущим на Украину по продуктовой сделке

Стало известно требование к судам, идущим на Украину по продуктовой сделке - РИА Новости, 09.08.2022

Стало известно требование к судам, идущим на Украину по продуктовой сделке

Суда, идущие на Украину в рамках продуктовой сделки, должны быть полностью пустые, Киев должен уведомлять Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле о... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T04:16

2022-08-09T04:16

2022-08-09T04:16

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ООН, 9 авг — РИА Новости. Суда, идущие на Украину в рамках продуктовой сделки, должны быть полностью пустые, Киев должен уведомлять Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле о прибывающем в турецкую зону досмотра судне не позднее чем за 24 часа до его прибытия, говорится в руководстве к осуществлению сделки, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.При этом не позднее чем за 24 часа до прибытия судна в турецкую зону инспекции украинские власти представляют в СКЦ план движения судов, которым разрешено заходить в украинские порты, со всей соответствующей информацией. СКЦ рассматривает запросы для проверки судов и организует инспекцию в турецкой зоне инспекции, сказано в документе."Украинским властям предоставляют информацию о результатах всех проверок (судов. — Прим. ред.) максимально быстро после их завершения. Если СКЦ не допускает судно к транзиту, центр немедленно уведомляет украинские власти, чтобы можно было изменить график прибытия", — поясняется в руководстве.После прибытия в турецкую зону инспекции группа инспекторов СКЦ поднимается на борт и проводит досмотр, чтобы подтвердить отсутствие "несанкционированных грузов и/или персонала (то есть, что судно пустое)". Когда погодные условия препятствуют досмотру в турецкой инспекционной зоне, Турция оценивает ситуацию, предоставляет альтернативную инспекционную зону."После завершения досмотра группа инспекторов докладывает Совместному координационному центру "разрешено" или "не разрешено" продолжать (движение судну)". После изучения доклада группы инспекторов СКЦ сообщает судну и властям стамбульского порта, разрешено или не разрешено дальнейшее движение", — говорится в документе.Судно, не получившее разрешение на продолжение движения, получает указания от СКЦ о дополнительных процедурах.Судно не допускается в украинские порты по следующим причинам: предоставление ложных сведений о грузах или персонале; перевозка несанкционированных грузов или персонала. При этом "для прибывающих судов везение груза не разрешается".Также судно не будет допущено в порты в случае отсутствия передачи сигнала Автоматической идентификационной системы. Кроме того, любое судно, "отклоняющееся от морского гуманитарного коридора (за исключением входа в южную зону ожидания), а также осуществляющее перегрузку с судна на судно или совершающее несанкционированную остановку при проходе коридора, будет лишено разрешения" на проход.Прибывающее на Украину судно, прошедшее проверку, находится под техническим контролем во время движения по морскому гуманитарному коридору.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220809/zerno-1808199488.html

https://ria.ru/20220809/zerno-1808195483.html

https://ria.ru/20220808/zerno-1808178297.html

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