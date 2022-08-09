https://ria.ru/20220809/tramp-1808433115.html

Суд в США постановил передать налоговые декларации Трампа конгрессменам

Суд в США постановил передать налоговые декларации Трампа конгрессменам - РИА Новости, 09.08.2022

Суд в США постановил передать налоговые декларации Трампа конгрессменам

Окружной суд столичного американского округа Колумбия во вторник санкционировал передачу конгрессменам США налоговых деклараций экс-президента страны Дональда... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T19:52

2022-08-09T19:52

2022-08-09T19:52

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Окружной суд столичного американского округа Колумбия во вторник санкционировал передачу конгрессменам США налоговых деклараций экс-президента страны Дональда Трампа, говорится в постановлении, поступившем в электронную базу данных суда.Минюст США в 2021 году вынес заключение, согласно которому налоговые декларации Трампа должны быть переданы комитету по доходам и расходам палаты представителей конгресса США. Однако экс-президент США обратился в суд с тем, чтобы добиться запрета на предоставление данных документов законодателям. Трамп обосновывал это тем, что считает передачу его налоговых деклараций незаконной и продиктованной стремлением его оппонентов извлечь политическую выгоду."В запросе от 2021 года запрашивается информация, которая может помочь комитету по доходам и расходам палаты представителей США пролить свет на эффективность президентской программы аудита. Данный запрос не нарушает права Трампа в части первой поправки (к конституции США). Мы выносим утвердительное решение", - следует из постановления суда.Экс-президент США в разные периоды работы в Белом доме под различными предлогами отказывался обнародовать свои налоговые декларации.

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в мире, сша, конгресс сша, дональд трамп, колумбия