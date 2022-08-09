https://ria.ru/20220809/tramp-1808406384.html

Конгрессмены США назвали обыски в доме Трампа беспрецедентной акцией

Конгрессмены США назвали обыски в доме Трампа беспрецедентной акцией - РИА Новости, 09.08.2022

Конгрессмены США назвали обыски в доме Трампа беспрецедентной акцией

Члены палаты представителей конгресса США, представляющие Республиканскую партию, потребовали от директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T18:53

2022-08-09T18:53

2022-08-09T19:11

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Члены палаты представителей конгресса США, представляющие Республиканскую партию, потребовали от директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя отчитаться о проведении обысков в имении бывшего главы государства Дональда Трампа, назвав такую акцию "беспрецедентной" в истории страны, говорится в обнародованном во вторник обращении конгрессменов."Из недавних новостных сообщений члены конгресса узнали, что вы, будучи директором ФБР, распорядились о проведении обысков в личной резиденции бывшего президента США Дональда Трампа. В истории нашей страны такая акция носит беспрецедентный характер", - следует из обращения, направленного от имени 12 американских законодателей.В документе подчеркивается, что никто из членов профильных комитетов палаты представителей США "не в курсе каких-либо фактических или предполагаемых угроз национальной безопасности", которую якобы представляют имеющиеся в распоряжении у экс-главы государства документы или данные."Конгресс заслуживает того, чтобы немедленно получить от вас ответы по поводу действий, о которых вы распорядились. Поэтому настоящим мы запрашиваем у вас немедленно провести брифинг... о любых угрозах нацбезопасности, которые послужили обоснованием для вашего решения", - указано в обращении.Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. В феврале издание Washington Post сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома. Издание Politico утверждает, что Трамп находился в Нью-Йорке во время обыска.

https://ria.ru/20220808/tramp-1808081841.html

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Кирилл Волков

в мире, дональд трамп, сша, нью-йорк (город), федеральное бюро расследований сша