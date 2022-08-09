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Лукашенко поручил торговать с Евросоюзом даже в условиях санкций - РИА Новости, 09.08.2022
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Лукашенко поручил торговать с Евросоюзом даже в условиях санкций
Лукашенко поручил торговать с Евросоюзом даже в условиях санкций - РИА Новости, 09.08.2022
Лукашенко поручил торговать с Евросоюзом даже в условиях санкций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что даже в условиях западных санкций надо продолжать работать с рынком Евросоюза. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:27
2022-08-09T17:27
белоруссия
минск
экономика
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МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что даже в условиях западных санкций надо продолжать работать с рынком Евросоюза."Нам ни в коем случае нельзя уходить из Евросоюза. Это наш ближайший сосед. Мы половину там, по-моему, работали по экспорту. С ними надо работать. Бешенство политиков уже уходит на задний план. Бизнес есть бизнес", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на заседании совета министров о функционировании экономики в условиях санкций и мерах по их преодолению. Слова президента приводит агентство Белта.Глава государства назвал неправильной постановку вопроса и риторику о том, что вместо недружественных стран сейчас Белоруссия будет работать исключительно с дружественными.Лукашенко в качестве примера привел высокий спрос в мире на минеральные удобрения и нефтепродукты, которыми располагает Белоруссия. Президент выразил уверенность, что интерес к покупке белорусских товаров есть и у партнеров в Евросоюзе."Может быть, мы недостаточно активны в продвижении своей продукции в этих условиях на те рынки. Если они нуждаются в наших товарах, они также ищут пути приобрести. Поэтому ни в коем случае нельзя отбрасывать их и даже в определенной риторике, терминологии нельзя это исключать. Наоборот, туда надо идти, создавая новые цепочки для того, чтобы торговать", - поручил Лукашенко.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине, которая началась 24 февраля.
https://ria.ru/20220809/belorussiya-1808244291.html
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белоруссия, минск, экономика
17:27 09.08.2022
 
Лукашенко поручил торговать с Евросоюзом даже в условиях санкций

Лукашенко поручил торговать с Евросоюзом даже в условиях санкций: бизнес есть бизнес

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что даже в условиях западных санкций надо продолжать работать с рынком Евросоюза.
"Нам ни в коем случае нельзя уходить из Евросоюза. Это наш ближайший сосед. Мы половину там, по-моему, работали по экспорту. С ними надо работать. Бешенство политиков уже уходит на задний план. Бизнес есть бизнес", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на заседании совета министров о функционировании экономики в условиях санкций и мерах по их преодолению. Слова президента приводит агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 11:24
Лукашенко рассказал, что будет, если в Белоруссии нарушится стабильность
Глава государства назвал неправильной постановку вопроса и риторику о том, что вместо недружественных стран сейчас Белоруссия будет работать исключительно с дружественными.
Лукашенко в качестве примера привел высокий спрос в мире на минеральные удобрения и нефтепродукты, которыми располагает Белоруссия. Президент выразил уверенность, что интерес к покупке белорусских товаров есть и у партнеров в Евросоюзе.
"Может быть, мы недостаточно активны в продвижении своей продукции в этих условиях на те рынки. Если они нуждаются в наших товарах, они также ищут пути приобрести. Поэтому ни в коем случае нельзя отбрасывать их и даже в определенной риторике, терминологии нельзя это исключать. Наоборот, туда надо идти, создавая новые цепочки для того, чтобы торговать", - поручил Лукашенко.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине, которая началась 24 февраля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 13:27
Лукашенко высказался против создания памятника себе
 
БелоруссияМинскЭкономика
 
 
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