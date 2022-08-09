https://ria.ru/20220809/torgovlya-1808373614.html

Лукашенко поручил торговать с Евросоюзом даже в условиях санкций

Лукашенко поручил торговать с Евросоюзом даже в условиях санкций - РИА Новости, 09.08.2022

Лукашенко поручил торговать с Евросоюзом даже в условиях санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что даже в условиях западных санкций надо продолжать работать с рынком Евросоюза. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:27

2022-08-09T17:27

2022-08-09T17:27

белоруссия

минск

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649172_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_6f4e4a52f37f53ebb9a3ee57a92e19a6.jpg

МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что даже в условиях западных санкций надо продолжать работать с рынком Евросоюза."Нам ни в коем случае нельзя уходить из Евросоюза. Это наш ближайший сосед. Мы половину там, по-моему, работали по экспорту. С ними надо работать. Бешенство политиков уже уходит на задний план. Бизнес есть бизнес", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на заседании совета министров о функционировании экономики в условиях санкций и мерах по их преодолению. Слова президента приводит агентство Белта.Глава государства назвал неправильной постановку вопроса и риторику о том, что вместо недружественных стран сейчас Белоруссия будет работать исключительно с дружественными.Лукашенко в качестве примера привел высокий спрос в мире на минеральные удобрения и нефтепродукты, которыми располагает Белоруссия. Президент выразил уверенность, что интерес к покупке белорусских товаров есть и у партнеров в Евросоюзе."Может быть, мы недостаточно активны в продвижении своей продукции в этих условиях на те рынки. Если они нуждаются в наших товарах, они также ищут пути приобрести. Поэтому ни в коем случае нельзя отбрасывать их и даже в определенной риторике, терминологии нельзя это исключать. Наоборот, туда надо идти, создавая новые цепочки для того, чтобы торговать", - поручил Лукашенко.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине, которая началась 24 февраля.

https://ria.ru/20220809/belorussiya-1808244291.html

https://ria.ru/20220808/pamyatnik-1808026017.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, минск, экономика