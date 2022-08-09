https://ria.ru/20220809/tetrapak-1808425221.html

Лукашенко поручил найти замену тетрапаку

Лукашенко поручил найти замену тетрапаку - РИА Новости, 09.08.2022

Лукашенко поручил найти замену тетрапаку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне проблем с обеспечением белорусских предприятий упаковкой тетрапак заявил, что в условиях экономической "войны"... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T19:34

2022-08-09T19:34

2022-08-09T19:34

экономика

роман головченко

белоруссия

россия

украина

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783111069_0:144:2963:1811_1920x0_80_0_0_fa019e937c2ddcaf33d83be1d6dcdc7e.jpg

МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне проблем с обеспечением белорусских предприятий упаковкой тетрапак заявил, что в условиях экономической "войны" нужно за сутки перестроиться на выпуск молочной продукции в другой упаковке.Ранее заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Вадим Шагойко заявил, что белорусские производители молока испытывают сложности с обеспеченностью упаковкой тетрапак из-за западных санкций. Он подчеркнул, что белорусские производители ищут новых поставщиков упаковки данного вида, прорабатывается сотрудничество с производителями Китая и иных дружественных стран. А пока, чтобы не было уменьшения объемов, белорусские производители активно перестроились на производство молока в ПЭТ-бутылке и в пленке, говорил замминистра.Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, во вторник на совещании в правительстве Лукашенко поинтересовался информацией насчет того, что на рынке дефицит по некоторым видам товара. Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло признал, что есть определенная проблема с упаковкой тетрапак, и этот сегмент пока не удается заместить в полном объеме. "Это единственная проблема", - сказал он.Президент в связи с этим заметил, что люди должны получить продукт, к которому они привыкли, пусть и в другой упаковке. "Они ж не едят тетрапак. Люди же едят то, что в тетрапаке. Так вы выйдете и скажите: "Люди добрые, да, пока у нас есть проблема с этим тетрапаком, покупайте, пожалуйста, тот же продукт, только в пакетах он будет".Брыло в ответ пояснил, что производственные линии необходимо перестроить. "Так война идет. Перестройте за сутки, за ночь!" - настоятельно потребовал глава государства. Министр заверил, что будет сделано все возможное, чтобы не потерять объем молока в торговых сетях.По информации пресс-службы, премьер Роман Головченко в свою очередь отметил, что помимо вопроса упаковки есть еще такой момент, что часть продукции сейчас активно уходит на экспорт, что выгодно предприятиям. Поэтому, продолжил он, в настоящее время административным путем контролируется ситуация по наполнению внутреннего рынка под полную потребность, особенно это характерно для Минска, который не имеет своих сырьевых зон.Лукашенко в связи с этим заметил, что государство вкладывало немалые средства в агропромышленный комплекс, предприятия имеют стоимостные преимущества по целому ряду направлений, а потому на фоне господдержки вопросы обеспечения внутреннего рынка должны быть в числе приоритетов.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны ввели ряд антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220321/tetrapak-1779263170.html

https://ria.ru/20220728/zavod-1805665271.html

https://ria.ru/20220809/belorussiya-1808244291.html

белоруссия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, роман головченко, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко