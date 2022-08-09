https://ria.ru/20220809/tetrapak-1808425221.html
Лукашенко поручил найти замену тетрапаку
Лукашенко поручил найти замену тетрапаку - РИА Новости, 09.08.2022
Лукашенко поручил найти замену тетрапаку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне проблем с обеспечением белорусских предприятий упаковкой тетрапак заявил, что в условиях экономической "войны"... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T19:34
2022-08-09T19:34
2022-08-09T19:34
экономика
роман головченко
белоруссия
россия
украина
александр лукашенко
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МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне проблем с обеспечением белорусских предприятий упаковкой тетрапак заявил, что в условиях экономической "войны" нужно за сутки перестроиться на выпуск молочной продукции в другой упаковке.Ранее заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Вадим Шагойко заявил, что белорусские производители молока испытывают сложности с обеспеченностью упаковкой тетрапак из-за западных санкций. Он подчеркнул, что белорусские производители ищут новых поставщиков упаковки данного вида, прорабатывается сотрудничество с производителями Китая и иных дружественных стран. А пока, чтобы не было уменьшения объемов, белорусские производители активно перестроились на производство молока в ПЭТ-бутылке и в пленке, говорил замминистра.Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, во вторник на совещании в правительстве Лукашенко поинтересовался информацией насчет того, что на рынке дефицит по некоторым видам товара. Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло признал, что есть определенная проблема с упаковкой тетрапак, и этот сегмент пока не удается заместить в полном объеме. "Это единственная проблема", - сказал он.Президент в связи с этим заметил, что люди должны получить продукт, к которому они привыкли, пусть и в другой упаковке. "Они ж не едят тетрапак. Люди же едят то, что в тетрапаке. Так вы выйдете и скажите: "Люди добрые, да, пока у нас есть проблема с этим тетрапаком, покупайте, пожалуйста, тот же продукт, только в пакетах он будет".Брыло в ответ пояснил, что производственные линии необходимо перестроить. "Так война идет. Перестройте за сутки, за ночь!" - настоятельно потребовал глава государства. Министр заверил, что будет сделано все возможное, чтобы не потерять объем молока в торговых сетях.По информации пресс-службы, премьер Роман Головченко в свою очередь отметил, что помимо вопроса упаковки есть еще такой момент, что часть продукции сейчас активно уходит на экспорт, что выгодно предприятиям. Поэтому, продолжил он, в настоящее время административным путем контролируется ситуация по наполнению внутреннего рынка под полную потребность, особенно это характерно для Минска, который не имеет своих сырьевых зон.Лукашенко в связи с этим заметил, что государство вкладывало немалые средства в агропромышленный комплекс, предприятия имеют стоимостные преимущества по целому ряду направлений, а потому на фоне господдержки вопросы обеспечения внутреннего рынка должны быть в числе приоритетов.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны ввели ряд антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220321/tetrapak-1779263170.html
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экономика, роман головченко, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко
Лукашенко поручил найти замену тетрапаку
Лукашенко поручил за сутки перестроить выпуск молока в тетрапаке на другую упаковку
МИНСК, 9 авг – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне проблем с обеспечением белорусских предприятий упаковкой тетрапак заявил
, что в условиях экономической "войны" нужно за сутки перестроиться на выпуск молочной продукции в другой упаковке.
Ранее заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Вадим Шагойко заявил, что белорусские производители молока испытывают сложности с обеспеченностью упаковкой тетрапак из-за западных санкций. Он подчеркнул, что белорусские производители ищут новых поставщиков упаковки данного вида, прорабатывается сотрудничество с производителями Китая
и иных дружественных стран. А пока, чтобы не было уменьшения объемов, белорусские производители активно перестроились на производство молока в ПЭТ-бутылке и в пленке, говорил замминистра.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, во вторник на совещании в правительстве Лукашенко поинтересовался информацией насчет того, что на рынке дефицит по некоторым видам товара. Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло признал, что есть определенная проблема с упаковкой тетрапак, и этот сегмент пока не удается заместить в полном объеме. "Это единственная проблема", - сказал он.
Президент в связи с этим заметил, что люди должны получить продукт, к которому они привыкли, пусть и в другой упаковке. "Они ж не едят тетрапак. Люди же едят то, что в тетрапаке. Так вы выйдете и скажите: "Люди добрые, да, пока у нас есть проблема с этим тетрапаком, покупайте, пожалуйста, тот же продукт, только в пакетах он будет".
Брыло в ответ пояснил, что производственные линии необходимо перестроить. "Так война идет. Перестройте за сутки, за ночь!" - настоятельно потребовал глава государства. Министр заверил, что будет сделано все возможное, чтобы не потерять объем молока в торговых сетях.
По информации пресс-службы, премьер Роман Головченко
в свою очередь отметил, что помимо вопроса упаковки есть еще такой момент, что часть продукции сейчас активно уходит на экспорт, что выгодно предприятиям. Поэтому, продолжил он, в настоящее время административным путем контролируется ситуация по наполнению внутреннего рынка под полную потребность, особенно это характерно для Минска
, который не имеет своих сырьевых зон.
Лукашенко в связи с этим заметил, что государство вкладывало немалые средства в агропромышленный комплекс, предприятия имеют стоимостные преимущества по целому ряду направлений, а потому на фоне господдержки вопросы обеспечения внутреннего рынка должны быть в числе приоритетов.
Россия
24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины
. В ответ западные страны ввели ряд антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии
, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.