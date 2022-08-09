https://ria.ru/20220809/terrorizm-1808447869.html

В ООН предупредили о планах ИГ* использовать конфликт на Украине

В ООН предупредили о планах ИГ* использовать конфликт на Украине - РИА Новости, 09.08.2022

В ООН предупредили о планах ИГ* использовать конфликт на Украине

Заместитель генсека ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков предупредил, что запрещенная в России террористическая организация "Исламское РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T21:09

2022-08-09T21:09

2022-08-09T23:39

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ООН, 9 авг – РИА Новости. Заместитель генсека ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков предупредил, что запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство"* призывает сторонников использовать конфликт на Украине для атак в Европе.Постпред России при ООН Василий Небензя указал, что в рамках обсуждения в СБ докладов генсека об угрозах со стороны ИГ* Москва неоднократно поднимала вопрос о необходимости противодействия попаданию оружия в руки террористов."Хотели бы обратить внимание, что в докладе содержится обновленная информация на этот счет. В частности, сообщается, что некоторые террористические и радикальные группировки призвали своих сторонников воспользоваться событиями на Украине и заполучить легкодоступное оружие, которое бесконтрольно поступает Киеву из западных государств", - указал постпред.В данном контексте в докладе отмечается возрастание угрозы атак террористов-одиночек в Европе, добавил Небензя.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20220801/terrorizm-1806309644.html

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украина

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в мире, василий небензя, россия, украина, европа, исламское государство, оон