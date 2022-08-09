21:09 09.08.2022 (обновлено: 23:39 09.08.2022)
В ООН предупредили о планах ИГ* использовать конфликт на Украине
Замгенсека ООН Воронков: ИГ* призывает использовать конфликт на Украине для атак в Европе
© AP Photo / Raqqa Media CenterБоевики террористической группировки "Исламское государство"*
© AP Photo / Raqqa Media Center
Боевики террористической группировки "Исламское государство"*. Архивное фото
ООН, 9 авг – РИА Новости. Заместитель генсека ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков предупредил, что запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство"* призывает сторонников использовать конфликт на Украине для атак в Европе.
"В Европе ДАИШ* (ИГИЛ*) призывал сочувствующих к нападениям, используя ослабление ограничений, связанных с пандемий, и конфликт на Украине", – сказал Воронков на заседании Совбеза ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя указал, что в рамках обсуждения в СБ докладов генсека об угрозах со стороны ИГ* Москва неоднократно поднимала вопрос о необходимости противодействия попаданию оружия в руки террористов.
"Хотели бы обратить внимание, что в докладе содержится обновленная информация на этот счет. В частности, сообщается, что некоторые террористические и радикальные группировки призвали своих сторонников воспользоваться событиями на Украине и заполучить легкодоступное оружие, которое бесконтрольно поступает Киеву из западных государств", - указал постпред.
В данном контексте в докладе отмечается возрастание угрозы атак террористов-одиночек в Европе, добавил Небензя.
* Террористическая организация, запрещена в России