https://ria.ru/20220809/televizor-1808385125.html

Компания realme представила новый телевизор Smart TV SLED 4K

Компания realme представила новый телевизор Smart TV SLED 4K - РИА Новости, 09.08.2022

Компания realme представила новый телевизор Smart TV SLED 4K

Компания realme представила в России телевизоры Smart TV SLED 4K (55''), Smart TV 4K (50’’ и 43’’), а также другие продукты экосистемы – наушники Buds Q2S и... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:58

2022-08-09T17:58

2022-08-09T17:59

технологии

realme

россия

google android

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МОСКВА 9 авг - РИА Новости. Компания realme представила в России телевизоры Smart TV SLED 4K (55''), Smart TV 4K (50’’ и 43’’), а также другие продукты экосистемы – наушники Buds Q2S и триммер для стрижки волос, сообщает компания.Как заявили в компании, Smart TV SLED 4K (55'') – первый в мире телевизор с технологией SLED.Ее суть состоит в том, что вместо моноцветового спектра подсветки (белый или синий) подложка светится тремя цветами: синим, красным и зеленым, обеспечивая равномерную цветопередачу.В телевизоре также реализована технология ChromaBoost, которая обеспечивает более четкую и естественную картинку за счет алгоритма динамического сопоставления цветов на уровне пикселей. Экран излучает низкий уровень вредного синего света, что подтверждено сертификатом TÜV Rheinland, для дополнительной защиты зрения.Кроме того, realme SLED TV оснащен аудиосистемой мощностью 24 Вт и поддерживает Dolby Audio с объемным стереоскопическим звуком, который достигается за счет использования метаданных для разделения звука на отдельные каналы (передний, боковой и задний), что позволяет стереосистеме телевизора равномерно воспроизводить звук, достигая максимального эффекта высококачественного звучания. Новинка оснащена мощным процессором от MediaTek с четырехъядерной 64-битной архитектурой, CPU ARM Cortex A55 1,2 ГГц и новым GPU Mali-470 MP3. Телевизор также поддерживает декодирование видео HDR10 и формат HLG.realme Smart TV работает на Android TV с поддержкой голосового помощника, что открывает пользователям доступ более, чем к 5000 различных приложений и более 500 тысячам фильмов и сериалов в Google Play Store без необходимости использовать пульт ДУ.4K-телевизоры realme: Dolby кинотеатр с голосовым управлениемРоссийским покупателям будут доступны две версии новых 4K-телевизоров бренда: с диагональю 43’’ (108 см) и 55’’ (139 см). Новинки получили всю функциональность Smart TV и поддерживают формат Dolby Vision с высоким динамическим диапазоном (HDR). Цветопередача достигает 90% DCI-P3. В телевизоре realme Smart 4K применена технология объемного звучания Dolby Atmos от Dolby Laboratories. Она расширяет возможности существующих систем объемного звучания, добавляя множественные каналы передачи звука и позволяя интерпретировать звуки как трехмерные объекты. Звук распространяется по всему помещению, обеспечивая максимальный эффект присутствия, аналогичный отдельному саундбару.4K-телевизоры realme оснащены процессором 4K UHD от MediaTek с четырехъядерной 64-разрядной архитектурой и ядрами ARM Cortex A53 с частотой 1,5 ГГц, новым графическим процессором Mali-G52, а также оперативной памятью 2 Гб DDR3 и встроенной памятью 16 Гб. Новинки будут поставляться с ОС Android TV и поддержкой голосового ассистента.Новинки получили всю функциональность Smart TV и поддерживают формат Dolby Vision с высоким динамическим диапазоном (HDR). Цветопередача достигает 90% DCI-P3.Наушники realme Buds Q2S: музыка с тобойУдобные, стильные и легкие наушники realme Buds Q2S отличает длительное время автономной работы – в сочетании с зарядным кейсом они работают в режиме воспроизведения до 30 часов. Одной полной подзарядки от кейса хватает на 7 часов прослушивания аудио или 4 часа общения по телефону; 10 минут подзарядки – на 150 минут работы. Большой драйвер 10 мм позволяет получить более насыщенный и упругий бас, а максимально глубокое звучание обеспечивает авторская технология Bass Boost+. Помимо этого, наушники поддерживают технологию Dolby Atmos, игровой режим с задержкой звука всего 88 мс и технологию шумоподавления во время разговора ENC.Триммер realme: барбершоп в ваших рукахЭргономичный и простой в использовании триммер realme имеет 20 уровней настройки длины волос с шагом 0,5 мм. Триммер оборудован самозатачивающимися лезвиями из нержавеющей стали и изготовлен из ABS-материалов, что обеспечит ему долговечность и сделает бритье гладким и комфортным. Благодаря емкому аккумулятору 800 мАч с возможностью использования во время зарядки (Type-C), а также низкому уровню шума, устройство всегда готово к работе. Блокировка от случайного включения и защита от нагревания лезвий обеспечат безопасность во время стрижки.

https://ria.ru/20220719/realme-1802383115.html

https://ria.ru/20220809/smartfon-1808377321.html

https://ria.ru/20211125/realme-1760746709.html

https://ria.ru/20211102/realme-1757195014.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, realme, россия, google android