17:58 09.08.2022 (обновлено: 17:59 09.08.2022)
Компания realme представила новый телевизор Smart TV SLED 4K
© Пресс-служба realmeКомпания realme представила новый телевизор Smart TV SLED 4K
© Пресс-служба realme
МОСКВА 9 авг - РИА Новости. Компания realme представила в России телевизоры Smart TV SLED 4K (55''), Smart TV 4K (50’’ и 43’’), а также другие продукты экосистемы – наушники Buds Q2S и триммер для стрижки волос, сообщает компания.
Как заявили в компании, Smart TV SLED 4K (55'') – первый в мире телевизор с технологией SLED.
Ее суть состоит в том, что вместо моноцветового спектра подсветки (белый или синий) подложка светится тремя цветами: синим, красным и зеленым, обеспечивая равномерную цветопередачу.
Ее суть состоит в том, что вместо моноцветового спектра подсветки (белый или синий) подложка светится тремя цветами: синим, красным и зеленым, обеспечивая равномерную цветопередачу.
"Благодаря этому realme Smart TV SLED 4K получил сверхширокую цветовую гамму и цветовой охват NTSC 108%. В результате изображение на экране выглядит максимально реалистично", - говорится в сообщении.
В телевизоре также реализована технология ChromaBoost, которая обеспечивает более четкую и естественную картинку за счет алгоритма динамического сопоставления цветов на уровне пикселей. Экран излучает низкий уровень вредного синего света, что подтверждено сертификатом TÜV Rheinland, для дополнительной защиты зрения.
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Кроме того, realme SLED TV оснащен аудиосистемой мощностью 24 Вт и поддерживает Dolby Audio с объемным стереоскопическим звуком, который достигается за счет использования метаданных для разделения звука на отдельные каналы (передний, боковой и задний), что позволяет стереосистеме телевизора равномерно воспроизводить звук, достигая максимального эффекта высококачественного звучания.
Новинка оснащена мощным процессором от MediaTek с четырехъядерной 64-битной архитектурой, CPU ARM Cortex A55 1,2 ГГц и новым GPU Mali-470 MP3. Телевизор также поддерживает декодирование видео HDR10 и формат HLG.
realme Smart TV работает на Android TV с поддержкой голосового помощника, что открывает пользователям доступ более, чем к 5000 различных приложений и более 500 тысячам фильмов и сериалов в Google Play Store без необходимости использовать пульт ДУ.
Новинка оснащена мощным процессором от MediaTek с четырехъядерной 64-битной архитектурой, CPU ARM Cortex A55 1,2 ГГц и новым GPU Mali-470 MP3. Телевизор также поддерживает декодирование видео HDR10 и формат HLG.
realme Smart TV работает на Android TV с поддержкой голосового помощника, что открывает пользователям доступ более, чем к 5000 различных приложений и более 500 тысячам фильмов и сериалов в Google Play Store без необходимости использовать пульт ДУ.
4K-телевизоры realme: Dolby кинотеатр с голосовым управлением
Российским покупателям будут доступны две версии новых 4K-телевизоров бренда: с диагональю 43’’ (108 см) и 55’’ (139 см). Новинки получили всю функциональность Smart TV и поддерживают формат Dolby Vision с высоким динамическим диапазоном (HDR). Цветопередача достигает 90% DCI-P3.
В телевизоре realme Smart 4K применена технология объемного звучания Dolby Atmos от Dolby Laboratories. Она расширяет возможности существующих систем объемного звучания, добавляя множественные каналы передачи звука и позволяя интерпретировать звуки как трехмерные объекты. Звук распространяется по всему помещению, обеспечивая максимальный эффект присутствия, аналогичный отдельному саундбару.
4K-телевизоры realme оснащены процессором 4K UHD от MediaTek с четырехъядерной 64-разрядной архитектурой и ядрами ARM Cortex A53 с частотой 1,5 ГГц, новым графическим процессором Mali-G52, а также оперативной памятью 2 Гб DDR3 и встроенной памятью 16 Гб. Новинки будут поставляться с ОС Android TV и поддержкой голосового ассистента.
В телевизоре realme Smart 4K применена технология объемного звучания Dolby Atmos от Dolby Laboratories. Она расширяет возможности существующих систем объемного звучания, добавляя множественные каналы передачи звука и позволяя интерпретировать звуки как трехмерные объекты. Звук распространяется по всему помещению, обеспечивая максимальный эффект присутствия, аналогичный отдельному саундбару.
4K-телевизоры realme оснащены процессором 4K UHD от MediaTek с четырехъядерной 64-разрядной архитектурой и ядрами ARM Cortex A53 с частотой 1,5 ГГц, новым графическим процессором Mali-G52, а также оперативной памятью 2 Гб DDR3 и встроенной памятью 16 Гб. Новинки будут поставляться с ОС Android TV и поддержкой голосового ассистента.
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Новинки получили всю функциональность Smart TV и поддерживают формат Dolby Vision с высоким динамическим диапазоном (HDR). Цветопередача достигает 90% DCI-P3.
Наушники realme Buds Q2S: музыка с тобой
Удобные, стильные и легкие наушники realme Buds Q2S отличает длительное время автономной работы – в сочетании с зарядным кейсом они работают в режиме воспроизведения до 30 часов. Одной полной подзарядки от кейса хватает на 7 часов прослушивания аудио или 4 часа общения по телефону; 10 минут подзарядки – на 150 минут работы. Большой драйвер 10 мм позволяет получить более насыщенный и упругий бас, а максимально глубокое звучание обеспечивает авторская технология Bass Boost+. Помимо этого, наушники поддерживают технологию Dolby Atmos, игровой режим с задержкой звука всего 88 мс и технологию шумоподавления во время разговора ENC.
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Триммер realme: барбершоп в ваших руках
Эргономичный и простой в использовании триммер realme имеет 20 уровней настройки длины волос с шагом 0,5 мм. Триммер оборудован самозатачивающимися лезвиями из нержавеющей стали и изготовлен из ABS-материалов, что обеспечит ему долговечность и сделает бритье гладким и комфортным. Благодаря емкому аккумулятору 800 мАч с возможностью использования во время зарядки (Type-C), а также низкому уровню шума, устройство всегда готово к работе. Блокировка от случайного включения и защита от нагревания лезвий обеспечат безопасность во время стрижки.